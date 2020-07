陳奕迅7．11義演抗疫騷籌款 日出日落兩時段網上直播

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響和「限聚令」下,香港演唱會地標的紅磡體育館,截至昨天(7月3日)無舉行演唱會已接近200天,其他表演場館亦全面停頓,不單令歌手們未能踏上舞台,更影響業界過千名從業員無工開,手停口停,生計大受影響。剛成立的「香港現場演出及制作行業協會」希望為業界解困,昨日舉行記者會,宣布成立「演制抗疫基金」,並由陳奕迅打頭炮義演,於本月11日舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》慈善音樂會,為基金籌款,並為100名業界從業員創造工作機會。