陳奕迅7．11義演抗疫騷籌款 日出日落兩時段網上直播

記者：柯美

攝影：劉永銳

出席昨日記者會包括「香港現場演出及制作行業協會」聯席主席葉偉忠與何麗全、顧問蔡健輝與謝嘉豪及業界代表，現場宣布成立「演制抗疫基金」，首個大型活動是7月11日舉行的陳奕迅（Eason）慈善音樂會。今次以「日出日落」為主題，分早上6時及黃昏5時兩段時間，以及分兩個不同地方進行，但不公開場地。屆時於「香港演出及制作行業協會」的官方facebook專頁及YouTube頻道直播，亦可在全球多達數十個電視台和網上平台免費收看。

Eason對紅館逾萬空櫈談感受

會上播出Eason預先在紅館拍攝的視頻，他由後台進入紅館，面對過萬張空櫈分享感受。他說︰「來了紅館很多次，未見過紅館那麼靜。如果不是疫情的關係，紅館不會休息那麼久。我第一次來紅館，應該是電視台的演出。其實紅館最特別之處是4面台，幾正！我向這邊唱時，後面觀眾望住我背脊，赤裸裸被大家看晒！我想，全世界大部分演唱會都是單向。香港好得意，大部分歌手都要跳舞，要排舞、要排4面。」他稱後台也給他寶貴回憶：「第一次感覺那麽冷冰冰，舉行演唱會時後台很熱鬧，佈滿花海和熟識的幕後工作人員。」他表示疫情是無人預計到，狀况亦不知有多壞，他鼓勵大家：「明日又是新開始，地球不會因為你而改變，生活仍要繼續，太陽會照常升起，不論好壞的事始終會過去。」他表示非常期待再站在紅館舞台上唱歌，再見坐滿觀眾的畫面。影片最後他在黑暗的紅館場內，對着咪準備唱歌。

早上6時戶外 黃昏5時室內

何麗全表示不公開演出場地，因為現在還有「限聚令」，所以不會有觀眾，而100名參與的幕後工作人員，會遵守規矩戴口罩，做足防疫措施。他說：「總之是非常有驚喜的地方，早上6時會在戶外舉行，為時半小時，黃昏5時則在室內舉行，先重播早上6時的半小時演出，然後陳奕迅再唱半小時，他很重視今次義演，很早之前已綵排。」

善款全數分配合資格會員

音樂會直播時會公開籌款，所得善款會放進基金，連同之前獲得多個善心機構捐款合共500萬元，全數發放給協會會員。會員只需由7月11日至8月10日內向協會申請，經審核後，符合資格的會員將於8月31日開始陸續得到由協會分配的抗疫基金。善款由「仁濟醫院」代為收取及發放。

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