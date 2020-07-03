《阿斯達2》《波哥大》復工無期另謀出路 傳宋仲基新劇扮黑幫律師

文：蘇珮欣

宋仲基所屬經理人公司早前透露，受到新冠肺炎疫情影響，工作計劃必須重新安排，例如他主演電影《波哥大》，今年初到哥倫比亞取景，疫情爆發後即時停止拍攝，基哥跟隨攝製隊返回韓國，至今復工無期，甚至有傳新片已經「胎死腹中」。

另一方面，原定今年下半年開鏡的tvN劇集《阿斯達年代記》第2季，同樣需要出國取景，今年內也恐難成事，所以基哥只好改變計劃，先接拍其他作品。

全汝彬做新劇拍檔

據韓媒昨日報道，基哥有望接拍今年12月首播的tvN新劇《Vincenzo》，已於上星期跟導演會面，商談拍攝細節。經理人公司承認收到劇本，現正考慮會否演出。由於《Vincenzo》跟《阿斯達年代記》同屬tvN出品，雙方關係密切，網民估計基哥接拍機會頗大。

新劇講述基哥飾演一名從意大利逃到韓國的黑幫顧問律師，遇上愛出風頭的新晉女律師，二人決定以非常手段伸張正義的故事。基哥有望飾演律師朴柱亨，是個外冷內熱的男人，擁有卓越口才及協商能力，雖然是韓國人，但身體語言及說話語氣，卻似足一個意大利人。

新劇由《金科長》、《好醫生》及《熱血祭司》編劇朴才範執筆，《金錢之花》及《成為王的男人》導演金熙媛執導，有傳女主角是韓劇《浪漫的體質》30歲女星全汝彬。2015年出道的她，早前憑韓片《女高校生死了以後》贏得第56屆大鐘獎最佳女新人。

朴寶劍新劇9月播

提起基哥，他跟《陽光先生》金泰梨合演科幻片《勝利號》，原定今年暑假上映，早前因疫情而延期，昨日有消息指，新片落實在中秋檔期、即9月底開畫，基哥宣傳新片又要拍劇，相信有排忙了。

至於tvN另一新劇，由基哥好友兼《男朋友》朴寶劍主演，講述年青人追求夢想和愛情而努力的《青春記錄》，暫定9月首播。

劇中朴寶劍與《上流寄生族》女星朴素丹為了成為演員和化妝師，全力向夢想進發。劇集早於數月前開鏡，電視台昨日才公開一眾演員圍讀劇本的幕後花絮照片，正式展開宣傳工作。