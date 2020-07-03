《飛虎之雷霆極戰》導演鄧衍成離世 歐錦棠：轉數快過全世界人

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據知鄧衍成曾患鼻咽癌，今年5月米雪、劉松仁、李惠民等跟鄧衍成敘舊，米雪上載合照，鄧精神不俗。歐錦棠（阿棠）昔日跟鄧衍成合作無間，他稱死訊來得突然，知道對方跟頑疾搏鬥多年，近年見他復出拍電視以為健康好轉，怎料傳出噩耗，感到難過。

被封「殺人導演」

阿棠稱鄧衍成是自己在亞視合作最多的導演，也是鬧得最狠，同時令他得益的導演，初入行時遇這名「殺人導演」，自己沒演技兼未識睇位，每次入廠必被鄧衍成開咪爆粗鬧，鬧到三魂唔見七魄。

他稱鄧衍成是轉數快過全世界的人，大家只有搏命配合，否則被剷上天花板也是活該。阿棠為此努力，收工也站在攝影機後面學習，他說：「唔係為咗以後唔畀佢鬧，而係畀錢都學唔到咁多好嘢。」將電影感放入電視劇，有強烈個人風格，是難得能電視與電影同時兼顧的導演。

對杜汶澤導演路影響深遠

杜汶澤前晚在社交平台悼念鄧衍成，懷念和對方食早餐飲啤酒，又形容鄧衍成的作品充滿小津安二郎的氣味，對他的導演工作有很深影響。杜汶澤寫道：「我呀，醜樣嗰個企出嚟……一路好走！Cut！」

張文慈首部擔正女主角的《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》是鄧衍成執導，男主角是梁朝偉。她稱有幸拍到鄧衍成的作品，對他又敬又畏，後來拍《殭屍》更成為好友，永遠懷念他。

陳煒跟鄧衍成合作不少，獲知對方死訊很傷感，她稱對方是工作很嚴格的導演，亦很惜演員。