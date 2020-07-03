舊愛羅天宇同場 湯洛雯黐實馬國明

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樂易玲大前晚生日會星光熠熠媲美無綫台慶，苗僑偉、黃宗澤、王浩信、胡定欣、李施嬅、馮盈盈等群星到賀，眾人盡興而歸，不少人飲到醉醺醺。前晚樂易玲再於家中開生日會，繼續有大批藝人現身，群星拱照樂小姐。

不過焦點落在多對新歡舊愛身上，影大合照時，早前大方認愛的馬國明與湯洛雯黐到實，湯洛雯又搭又挨着男友馬國明膊頭，非常甜蜜；她的舊愛羅天宇則剛巧在他們前面，展露開心笑容無尷尬。其他情侶還有袁偉豪與張寶兒、鄭俊弘與何雁詩。

蔡思貝與麥秋成保持距離

蔡思貝這晚則與舊愛麥秋成，還有緋聞男友胡鴻鈞與余德丞同場。蔡思貝早前透露當年與麥秋成分手，因麥秋成說想要照顧她，但她剛發展演藝事業，雙方追求不一樣，最後因了解而分開，保持朋友關係。

他們影大合照時一前一後，胡鴻鈞與余德丞則企在另一邊，4人保持距離。

其他出席藝人還有黎諾懿、蕭正楠、郭晉安、謝東閔、黃智雯、朱晨麗、林夏薇、鄧佩儀、陳曉華等。謝東閔女友朱智賢早前爆出跟人夫黎振燁車廂偷食事件，他獨自赴會，未見朱智賢。王浩信則連續兩晚出席樂小姐生日會。

樂小姐獲贈6個生日蛋糕，由陳浚霆、丁子朗、郭子豪、吳偉豪、周嘉洛等負責捧着。