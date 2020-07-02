【開箱】《Twogether：男神一起來看你》 李勝基劉以豪雞同鴨講

邊喊驚邊喊刺激

李勝基與劉以豪旅程首站是印尼日惹。二人按照粉絲提供的資料，到訪當地名勝中岜朗天坑，他們為了在深坑尋找工作人員安排的線索，從60公呎高的峭壁游繩往地底，自言有畏高症的劉以豪，得悉要「吊」落坑時，一邊喊驚一邊喊刺激，場面搞笑。接着他們花30分鐘走過長長泥巴路，終於一睹名為「天堂之光」的美景。

接着他們在卡利蘇西洞穴體驗水泡漂流，其間要在急流捉魚找尋線索，李勝基憑機智與口才，順利完成任務。之後他們去到普蘭巴南寺院，李勝基負責挑戰玩陀螺，劉以豪則四出奔跑收集寺院的照片。最後他們與當地市民比賽羽毛球才獲得粉絲家中地址。二人為與粉絲見面，可謂歷盡艱辛。

為見粉絲上山下海

《Twogether》每集李勝基與劉以豪幾乎都要上山下海，當中最讓二人難忘的是高空跳水，他們各自從8公呎及15公呎高的崖邊跳下去，才能完成任務。劉以豪稱由於李勝基從高空跳下時太帥氣，他也只好硬着頭皮跳下去。李勝基自言當時心情是，「只想健健康康地見到粉絲，有必要做到這種地步嗎？」

旅遊節目不可缺少的是風土人情，其中一集講述劉以豪品嘗路邊攤檔老婆婆所做的早餐，還有在首爾時，李勝基親自為劉以豪準備辣炒年糕、水餃、飯卷等韓式早餐，大曬溫情。透過這次旅程，李勝基與劉以豪火速成為好兄弟，合力為節目主題曲《It's Gonna Be All Right》作詞，並由李勝基主唱。

言語不通的「李勝基觀察家」

《Twogether》包含不少元素，除了旅遊觀光及粉絲互動，最特別是兩個從未合作且素未謀面的藝人，以真人騷方式結伴去旅行。他們出發前雖曾碰面，但並不熟絡；而且言語不通，是二人相處最大障礙，導致旅程初期，看得出他們有點尷尬。李勝基懂少許中文單詞，劉以豪則是韓語初級生，二人大部分時間以英語溝通，可是他們的英語水平也不是很強，經常有雞同鴨講的情况出現，帶來笑點。劉以豪由於聽不懂韓語，他表示只能一直觀察李勝基的反應，如今已成為「李勝基觀察家」。另外，首次接拍韓國真人騷的劉以豪，被數十個攝影機24小時拍攝受到巨大衝擊，甚至被拍檔李勝基取笑，穿上絲質睡衣瞓覺，一度誤以為他刻意在鏡頭前打扮。

疫情過後有望開拍第2季

節目安排李勝基與劉以豪合作，相信製作人是經過精心計算。現年33歲的李勝基自從退伍後，主要演出綜藝節目，先後拍過《韓星齊鬥智》、《家師父一體》等。他入伍前透過《九家之書》、《當王子遇上女軍官》等韓劇，儲下不少亞洲地區粉絲。

下月滿34歲的劉以豪，憑台灣愛情片《帶我去月球》及《比悲傷更悲傷的故事》走紅，兩片先後於2018年在韓國上映，而且甚受歡迎，讓劉以豪在當地打開知名度。兩人在韓國及亞洲其他地區均有名氣，十分適合Netflix的製作原則，預計在新冠肺炎疫情過後，二人有望拍攝第2季。