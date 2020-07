至於男歌手Shawn Mendes蟬聯年度歌手獎外,他跟女友 Camila Cabello合唱的《Senorita》,贏得年度單曲獎,亦是Shawn Mendes連續第3年贏得此殊榮。另外,搖滾天后Avril Lavigne擊敗Justin Bieber及Shawn Mendes等,「冧莊」樂迷投票的選擇大獎。美國新人王Billie Eilish則力壓Ariana Grande及Ed Sheeran等對手,憑《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》奪得最佳國際專輯獎。