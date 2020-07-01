毋懼國安法 陳志雲做節目繼續暢所欲言

今次做嘉賓就會唱歌比較多，他說：「做節目經常用聲，最近聲音沙啞。」楊立門提議合唱粵曲，陳志雲婉拒，並說：「我把聲今日（前晚）唱不到，可不可唱《願榮光歸香港》，哈哈，之前我休息了3日，沒有做直播節目，不敢休息太耐，怕觀眾以為我『被捉了』。」

支持「國安法大酒樓」

經常評論時事的陳志雲笑笑口談國安法，他說：「我支持國安法的，那間酒樓叫『國安法大酒樓』，食物好好食。」他稱國安法在港成立也不怕，做節目不用避忌，並說：「我們不是要叛逆、分離、煽動，佔中時，我們都經常叫不好、叫人回家，不要暴力，我們應該攞金、銀或銅紫荊（勳章）。」

近期潮流興做網上節目，他覺得比電台節目尺度更大，可以暢所欲言，他說：「我做過電台及電視台，所以對《頭條新聞》感覺很大，我做過監管，又試過被監管，自然會有自己睇法。本來上次想搵張敏儀（前廣播處長）討論，但她說他們叫不要講，我不知他們是誰，不過我明白已退下火線會減少評論，好似前特首曾蔭權也少說話。」

楊立門表示留意到同是前特首的梁振英經常評論時事，陳志雲說：「他真的好得閒，點解那麼得閒，他是政協，應該去協助領導國家。」二人又推敲國安法立法後，會有更多人與人之間的割席情况。

記者：鍾一虹