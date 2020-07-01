羅仲謙爆洪永城快做老竇 陳豪盼百花齊放 跟對手《地產仔》同創好收視

記者：林祖傑

羅仲謙拍完《陀槍師姐2020》立即剃鬚。問囡囡見爸爸青靚白淨是否最開心？他笑道：「她keep住高傲，都是望我一眼就望其他地方，老婆（楊怡）見我無鬚就好滿意。」他透露囡囡已改中文名，將會在百日宴公布。

他笑稱洪永城也快當爸爸，與女友梁諾妍同居的洪永城表示朝住正常步伐方向進發，他說：「有好消息會和大家講，自己都Ready，做爸爸都可以，都差不多年紀，羅仲謙細過我都做爸爸啦，現在趁放假養好精力。」

陳豪狂操keep體能

陳豪隨後便要為新劇《飛虎3之壯志英雄》開工，故最近勤力健身操肌，操到右腳擦傷，他說：「以前主要練肌肉，現在其實都是盡量keep住體能，將狀態維持比較高水準，上了年紀需要更加fit，無論為工作又好，為小朋友又好，仲有排捱呀。」

他主演的新劇《殺手》前晚首播，提到與ViuTV以新劇《地產仔》對撼，陳豪說：「拍劇都是想有人睇，我不會因為在無綫開工而去話別人不好，反而希望大家都得到一個好成績，百花齊放。」

宣萱袋護身符拍打戲

宣萱表示為這套劇開工4個多月，覺得在疫情下開工都幾瘋癲，她說：「因為演員是唯一不可以載口罩，政府不停叫你留在家中，但我們就不能留在家，不是開工辛苦，而是疫情令我有種無形壓力，我又咳極都唔好無得放假，好驚傳染給別人。」她稱見陳豪及羅仲謙拍攝時拗柴，她一拍動作戲即袋定護身符開工。問滕麗名又可有袋護身符開工？她則說：「袋都無用，我每年都傷幾次。」她們表示待不用隔離，便要往內地為電影《尋秦記》補戲。

滕麗名否認是「Old seafood」

滕麗名被傳是馬米高於新書指的資深女藝員「Old seafood」，她不禁笑道：「我最憎畀櫈人坐，哈哈。我完全不記得與他合作過，還有我一向鍾意自己帶櫈。」會否讓其他人坐？她直言：「隨便坐，梳頭化妝成日都坐。」