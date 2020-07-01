候選佳麗現真身 翻版唐寧金宇彬質素參差 「40億千金」蔡頌思矚目

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：鍾偉茵、孫華中

無綫昨早8點半起，安排參賽者分組由港鐵康城站乘坐大會專車，抵達電視城面試，以及穿上泳裝見評判，同時為晚上的網上直播準備。由於疫情關係，參賽者都戴上口罩，不過大多數影相時都脫罩以真面目見人。

空姐廖慧儀受網民歡迎

「40億千金」蔡頌思的爺爺是已故「海產大王」蔡繼有，她系出名門，立志投身演藝工作。2018年曾參演電影《家和萬事驚》，跟古天樂、吳鎮宇與袁詠儀合作，有影帝影后拱照，電影海報她也排頭位，她曾表示獲父母支持投入演藝工作。

23歲任職護士的何孟珊貌似唐寧，穿著純白露膊連身短裙，談吐大方，笑容滿面。至於透過網上面試，被網民捧為大熱的23歲空姐廖慧儀及22歲港大碩士生郭柏妍，面對現場傳媒十問九不應，廖慧儀笑言要保持神秘感，僅稱有信心入圍，不怕社交網分享性感相影響選情。昨晚網上直播面試，她承認有男友，但並未結婚，網上疑似婚照只是工作照片。郭柏妍說會盡力而為，然後急步上車。25歲的羅雪妍任美容編輯，難怪見她打扮時尚。年僅20歲的賴琦媛，修讀建築系，對於深得網民喜愛，她說：「多謝大家支持囉！」她亦坦承自己怕醜，但趁後生多嘗試。

大肚腩佳麗叮囑記者幫手P圖

23歲設計師陳楨怡，身高175cm，出場時台型十足，其粗眉細眼特徵也受注目，被指似足韓星金宇彬。21歲的Jenny著短裙曬長腿面試，但最搶鏡是露出棚牙的燦爛笑容。19歲的潘紫詠是位學生，正修讀工商管理課程，獲媽媽接送到場面試，以實際行動支持。

參賽者之中也有不少「極品」，著乾濕褸的劉妍君充滿神秘感，被問名字時只稱唔該和Thank you；26歲Eve一身闊袍大袖打扮，顯出一雙筷子腳，她笑言體重只得90多磅，需要增磅。著貼身裙的Tinny凸出大肚腩，叮囑記者不要影側身相以及幫她P圖，認真幽默，笑爆全場。

熟口熟面的錢若喬、麥淑螢，去年報過名參加港姐未能入圍，今年決定捲土重來，27歲的麥淑螢表示抱平常心，把握最後機會嘗試實現選美夢。

無綫高層余詠珊、杜之克、樂易玲、陳旭亮席間亦有見傳媒，公布今屆本地及海外參賽人數約有250名，余詠珊承認佳麗網上及真人的外貌和身形有分別，故需見面及核實文件，但大讚今屆參賽者質素高，揀選入圍佳麗有難度，會先聽取民意，篩選優秀者進入第二輪面試，她說：「海外佳麗要好好質素，才會邀請她選，始終疫情下回港要隔離14日，都是個考驗，未知她們願不願意。」至於今屆的賽制和外景拍攝，余詠珊表示待適當時候再公布：「總之會加入好多線上的元素。」

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