金秀賢徐睿知被揭舊情 觀眾投訴《精神病》動作過火對白露骨

前日一名自稱韓國資深娛樂記者、現為YouTuber的金某，在網上直播節目爆料，指金秀賢與徐睿知曾經拍拖，由於二人關係密切，金秀賢才邀請女友加盟自己與表哥李沙朗開設的經理人公司Gold Medalist，其後二人分手，女方移情李沙朗，令到三人關係變得複雜。

金正鉉捲入緋聞

除了金秀賢外，據報徐睿知亦曾跟《愛的迫降》男星金正鉉拍拖。金某又指徐睿知性格囂張，自以為圈中地位等同全智賢。有關言論惹起網民熱議，但亦人質疑，所謂爆料並沒提供相關證據，可信程度不高，加上韓國傳媒亦沒有轉載金某說法，難怪金秀賢與徐睿知拒絕作出回應。

《雖然是精神病但沒關係》前晚播出第4集，飾演精神病院護工的金秀賢，得悉郭東延扮演躁鬱症病人自小缺乏父母關愛，感到同病相憐，揭發其母一直偏愛患有自閉症的哥哥，勾起傷感回憶。

第4集收視跌1%

金秀賢原本對徐睿知協助郭東延解開心結而有所改觀，卻因女方說中他的傷心事，令他憤而離去，回家後細閱徐睿知創作的童話，驚覺二人身世何其相似，加深對她了解，其後得悉女方被患精神病的老父襲擊後，擔心她的去向，於是冒雨駕電單車尋人。

今集劇情緊湊，金秀賢感懷身世爆喊一幕，演技大受好評；他跟徐睿知在雨中擁抱，關係更進一步，然而收視卻較上集微跌1%，錄得4.94%，瞬間最高收視亦只有5.7%，成績未如理想。

上集收50多宗投訴

都說禍不單行，據韓媒昨日報道，第3集講述徐睿知在更衣室撫摸金秀賢胸部一幕，以及她向金秀賢說出一連串露骨對白，包括「要和我睡一次嗎」、「我對自己的欲求很不滿」等，韓國廣播通訊審委員會收到50多宗有關不雅對白及畫面投訴，稍後決定是否需要進行審議。