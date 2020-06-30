《十年》5導演齊集《幻愛》首映禮 周冠威：不擔心國安法影響創作

「珍惜見面每一刻」

周冠威表示《十年》團隊已很久沒齊人相聚，這5年各自在不同地方努力，「很感動大家來撐我，希望將來再合作，繼續在電影業打拼」。談到「港區國安法」快將通過？周冠威感嘆道：「我不知道，如很多前線手足說，每次見面都要珍惜，因可能是最後一次，好似很傷感，但我寧願珍惜見面每一刻。我不希望被恐懼佔據將來，我希望我們正確的選擇掌管將來。」監製蔡廉明亦相信大家會再相聚和合作，繼續發揮電影力量。會否擔心立法後會影響創作？周冠威說：「環境我們控制不到，影響到我們創作的只有自己內心，我們不會忘記初衷！」

劉俊謙蔡思韵不怕影響星途

劉俊謙和蔡思韵不擔心因拍《十年》導演的戲而影響星途，因《幻愛》是愛情片，題材完全不關事。兩人憑此片奪香港電影評論學會的影帝、影后，劉俊謙稱未有因此多了工作，因很多電影未復工。蔡思韵笑稱媽咪見她有點成績，安心了不少。他們不抗拒情侶檔搵真銀，男方提議可演敵對關係，或合作拍喜劇，「其實她私下很搞笑，喜歡跑跑跳跳坐不定」。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜