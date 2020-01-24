息影艷星鄭艷麗患厭食症 入ICU搶救 脫險報平安

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鄭艷麗息影後變低調，去年初她在社交平台開個人專頁，分享生活照與粉絲交流。今年3月，她稱減肥後遺症，身體虛弱，感不適外又情緒低落。

體內排斥食物 兩度暈倒

6月中，她自爆為健康感擔心與恐懼，體重跌至90多磅，她努力增磅，但沒胃口，進食便嘔，這情况維持了一段時間，更嚴重到一星期在家中暈倒兩次。6月23日，她入院在ICU接受治療，說自己沒想過這樣嚴重。她解釋病况，稱患了厭食症，但她不是不喜歡吃東西而厭食，是身體內排斥食物的厭食症。她稱因身體沒有營養，亦無法吸收，每次進食便嘔，鉀指數極低。她留言說：「如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲，都能明白我的狀况，不是看到報道亂寫一通的事情，我就心安啦！」

轉普通病房 想檻火盆

鄭艷麗日前已轉普通病房，她報平安，說有朋友到醫院探望，又請她食海南雞飯，她可以自己梳洗，笑言想檻火盆。她要留醫做腦掃描，又要到內分泌專科接受治療，因為鉀指數不正常，醫生稱出院好危險。她又展示被抽血的手有很多針窿，又瘀又腫，在醫院好悶。

楊玉梅望好友快康復

楊玉梅早年認識鄭艷麗。昨日記者問楊玉梅是否知道鄭艷麗的情况？她表示只知道她近年返港生活，曾在朋友的飯局碰面，但已少聯絡。記者告知鄭艷麗因厭食症入院時，楊玉梅也着急起來，問發生什麼事？是否吃減肥藥致病？她又關心問鄭艷麗的家人是否知情，有沒有人往探病？楊玉梅稱這年紀食減肥藥好傷身，希望鄭艷麗快康復過來。

息影後曾在快餐店工作

鄭艷麗拍過多部三級片，包括《滅門慘案II借種》、《二奶村之殺夫》等有大膽裸露場面。她曾是已故台灣富商黃任中的契女獲照顧，又曾是林建名身邊的女伴，但契爺黃任中病逝後，生活不如前。她返港後，幾年前傳媒報道她在快餐店工作，林建名知悉便安排她入公司做文職工作，但做了大半年便辭職。據知她後來回到出生地越南找機會，在當地開咖啡店成績不俗，鄭艷麗母親身在越南，故未能及時返港照顧女兒。