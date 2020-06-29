【開箱】《緣來客運站》 法國中佬情尋仁川機場 變身網紅

湯漢斯演過滯留機場的角色

《緣來客運站》講述《星際特工：千星之城》亞倫沙巴（Alain Chabat）扮演的法國名廚史堤芬，每天過着平淡生活，打理繼承父業的餐廳，以及圍繞前妻和兩名成年兒子打轉；唯一小確幸是跟遠在韓國的秀，透過社交網Instagram（IG）談天說地、眉來眼去。某天他心血來潮，決定打破網絡隔膜，獨自飛到韓國私會夢中情人；中年廚房佬為了尋情覓愛，橫跨半個地球抵達首爾，秀卻沒依約出現，史堤芬在仁川機場等了又等，卻誤打誤撞成為網紅。

過往利用滯留機場作為故事背景的電影不少，最著名的首推湯漢斯（Tom Hanks）主演《機場客運站》，雖然講述湯漢斯來自虛構的國家，情節倒是由新聞所啓發，片中他由於國家發生政變，護照報廢，加上種種原因，他被迫在紐約機場生活，其間打工掙錢，結交朋友，並碰上心儀對象。另一曾在香港國際電影節放映的法國片《遲早飛起你》（Stand-by）更加奇情，被丈夫抛棄的怨婦，一怒之下流連機場，並接客賣淫。相較起來，《緣來客運站》的男主角史堤芬倒有種鄉村人的純情。

留宿機場 見聞感受變帖文

《緣來客運站》開首三分之一，在法國鄉郊取景；史堤芬離婚，兩兒長大，他生活枯燥，最能牽動他中佬心靈的，就是韓國女人秀傳來的每個信息，給她橡樹的照片，沒多久她就傳來橡樹的畫作。受到觸動的史堤芬，率先改變的是餐廳佈置，搬走所有珍禽異獸標本，換上跟秀買下來的畫作。但史堤芬真的如此敏感多情，還是他太過專注自己？譬如兒子跟另一男孩親熱，原來家人早知道他倆關係，唯獨他從沒察覺。秀以法文跟他聊天，雖然在十萬八千里以外，卻留下無限想像空間；當聊到韓國的櫻花季節，慢慢吸引他由幻想邁向現實。

史堤芬抵達仁川機場後，秀沒依約來接他，於是留守機場，期待佳人出現，並展開他觀光的第一步：吃韓式早餐，欣賞K-Pop表演，在酒吧學會了喝燒酒，跟當地人「吹水」，每一個地點，他都拍照，把見聞感受和思念秀的字句寫在IG，並tag了她的名字，可依然音信全無。其中兩幕很有趣，史堤芬看電影，畫面出現了《5時恭候的證人》鄭雨盛和《龍八》金泰希主演的舊片《中天》，他完全聽不懂，卻代入了鄭雨盛角色，向金泰希說法語。另外，他經常光顧的韓國餐廳，發現售賣鴨肉菜式，一時技癢到廚房跟大廚說彼此是同行，雖然鷄同鴨講，但韓廚不介意來一次飲食文化交流，讓他一展身手，最後更跟餐廳所有員工合照。

這些經歷，史堤芬都放在IG分享，累積粉絲人數已突破10萬，他成了網絡紅人，登上報章。他卻渾然不知，直到兒子來電及電視台追訪，他才恍然大悟，並開始懷疑秀，是否真有其人？他想起對方視訊通話時指給他看的建築物，就是她辦公的地方，終於決定不再等下去，前往首爾尋找佳人。

不懂鑑貌辨色的文化差異

故事發展下去，史堤芬很快找到秀，結果卻不似預期，他們沒浪漫擁抱，而是秀拂袖而去。她其後解釋，他的每篇帖文都tag她，不勝其煩，而且事情愈鬧愈大，令她十分尷尬。他拖着行李跟她在首爾街頭漫步，秀責怪他，「難道不覺得行李聲很吵嗎？」秀說他不懂鑑貌辨色，在法語卻找不到能對應的詞語，這段遙距離的愛，不止是文化差異，也是迷失網絡世界的中年漢幻想。史堤芬畢竟幸運，失落了愛情，兩名兒子因為擔心，來到首爾找他，在千里之外，父子三人反而重新建立了親密關係。

裴斗娜飾演的秀說，她懂法文都是祖母教的，後者年輕時在日本戀上一個法國人，為了對方而學習他的語言，認識他的國家，之後秀跟史堤芬說：「歡迎來到現實世界。」她轉身跑到校門外接女兒，拖着女兒的同時手伸到背後做「拜拜」手勢，頭也不回。現實生活中，裴斗娜不諳法語，全為此片而學，她說喜歡為每齣戲接受不同挑戰。

上映日期：7月2日