《雲畫》郭東延《星星》金昌完驚喜亮相 金秀賢騷肌新劇收視升

《雖然是精神病但沒關係》本月20日首播，收視率錄得6.09%，相比tvN今年初同檔播放的話題劇《愛的迫降》首集6.07%收視為高，算是有個好開始。可惜第2集不升反跌，只得4.72%，令不少觀眾「跌眼鏡」。前晚播出第3集，劇情節奏明顯加快，金秀賢對徐睿知的「敵意」逐漸減退，女方更採取主動，二人關係有望進一步發展。

幽靈出現 氣氛可怖

今集講到扮演童話作家的徐睿知，為見飾演精神病院護士的金秀賢一面，決定隨他返回家鄉，結果在病院再遇當年幾乎扼死她的父親，並在故居夢見亡母的幽靈，氣氛相當可怖。

不過，徐睿知擅闖精神病院的男更衣室，「生擒」半裸金秀賢，並遭其他職員撞破，搞笑之餘再讓金秀賢騷肌，就連客串扮演精神病患者的《雲畫的月光》男星郭東延，亦來「裸跑」贈興，刺激收視回升至5.94%，總算是好兆頭。

郭東延飾演患有躁鬱症的國會議員幺子，因為從小得不到父親的關愛，結果被逼瘋了，最後更在徐睿知的協助下，大鬧其父的公開拉票活動，在場目擊一切的金秀賢，似乎對精神病有了全新體會。網民大讚郭東延演技出色，表現收放自如，贏得不少共鳴。

另一方面，曾在《來自星星的你》扮演金秀賢律師好友的金昌完，相隔6年半後再於《雖然是精神病但沒關係》合作，今次飾演金秀賢任職精神病院的院長。有網民猜測，他的角色相當重要，除了負責治療金秀賢的自閉症哥哥外，亦會解開他跟徐睿知的「心結」，事實果真如此？追看下去自有分曉。