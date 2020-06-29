與老婆宋熙年做網紅豬籠入水 陳智燊：無月入40萬咁誇張

田蕊妮籌備開網店

田蕊妮表示多年前曾在音樂劇飾演白蛇，之後有人接洽她再演舞台劇，無奈拍劇及種種原因難度期。她對舞台劇很有興趣，感覺有第二種魔力，演員能站在舞台是一種光榮。雖然有指做舞台劇掙不到錢，她覺得不緊要，當興趣來做。她透露正籌備開網店，詳情暫不透露。她原定赴外國進修戲劇，但因疫情打亂計劃。

莊梅岩稱得獎有特別意義

莊梅岩憑舞台劇《5月35日》獲最佳劇本獎，她表示心情有少許緊張：「《5月35日》題材敏感，是講六四，以前講得，有了港區國安法後，不知未來可否再講，所以今次攞獎對我特別有意義。（最後一次寫這種題材？）對於國安法，創作人有一定恐懼，但戲劇是一劇之本，由劇本開始，所以不要先自我審查，創作人要有不同嘗試和講不同議題，寫完做唔到才算。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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