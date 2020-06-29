《亞姐》因應疫情新增網絡賽區 梁雪瑤提議佳麗素顏面試

12月總決賽或在廠房舉行

亞視執行董事陳偉傑昨日解釋，因現時流行網紅及在網上平台做直播，加上疫情影響，故今年《亞姐》首次設網絡賽區，「面試和比賽都在網上進行，然後選出5名佳麗，連同其他區賽勝出者共15至18人，一齊進入總決賽。香港賽區預計於10月舉行，而12月總決賽舉行地點未定，如到時不能在海外，便會在亞視廠房舉行，即使疫情未過，也不會延期」。

陳偉傑認斟戚其義拍亞視劇

提到有報道指內地有機構借亞視名義辦亞姐競選？陳偉傑透露上周已發出公告，澄清亞視並沒有授權或外判其他公司協辦，若對方繼續，亞視將會採取法律行動。有傳亞視邀請金牌監製戚其義幫手開新劇？陳偉傑承認已交由亞視副總裁林文龍負責傾談，已接洽一段時間，但目前仍未落實。

2018亞姐香港區冠軍梁雪瑤，與2019亞姐香港區冠軍羅思雅，異口同聲表示會推薦好友參賽，稱參選無論輸贏都可以鍛煉勇氣和自信，比賽前要先準備好適當打扮、化妝和談吐。對於今年新增網絡賽區，她們大讚是突破，現時科技發達，相信比賽會用直播形式，是新嘗試也是全球趨勢。梁雪瑤搞笑說︰「不過網上有好多騙子，有些是『照騙』，樣子可能跟真人有少少偏差，談吐好和懂得打扮也會加分，我提議可以叫佳麗素顏面試，是個最直接方法。」

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜