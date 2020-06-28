【開箱】《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》 有夢想的鹹魚 爛都要撐

代表冰島參加歐洲歌唱大賽

故事講述《左兩爸右兩爸》韋費路（Will Ferrell）扮演的Lars，居住在冰島小鎮胡薩維克，他年幼喪母，鬱鬱寡歡，直到電視上播放歐洲歌唱大賽，他看到瑞典著名樂團ABBA的演出，驚為天人，立下志願誓要將來躋身決賽。跟Lars年紀相若的Sigrit從不開口說話，同樣看了歐洲歌唱大賽ABBA的演出後，開始又唱又跳。兩人一起長大，組成樂隊Fire Saga，在鎮上的酒吧表演，為參加歐洲歌唱大賽而努力。本來冰島的預選，女歌手Demi Lovato扮演的Katiana，天才橫溢，很大機會代表出賽；不過有人提醒勝出者的國家將要主辦下屆賽事，有官員自知破產邊緣，遂從中作梗，令參加預選的歌手葬身火海，唯獨Lars和Sigrit逃過一劫，終代表冰島到蘇格蘭參賽。

曾在《冒牌伴郎生擒姊妹團》跟導演大衛杜堅合作過的麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）飾演Sigrit，一直暗戀Lars，但他由於太集中要躋身歐洲歌唱大賽，一直沒察覺。另一方面，「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）扮演Lars的爸爸，對兒子盲目追求夢想不以為然，尤其他人到中年，還跟父親同住，一事無成。Lars跟爸爸經常爭執，與Sigrit到蘇格蘭後，認識了不同國籍的參賽者，來自俄羅斯的Alexander更對Sigrit青眼有加，邀請她賽後拍檔演出。初賽時Lars和Sigrit的表現令人刮目相看，但不脫凡事「蝦碌」本色。到底Lars會否圓夢，Sigrit的念念不忘又可有迴響？

真正歌手幕後代唱

影視評論網站爛番茄對此片約近六成好評，大致認為不用腦袋，笑笑無妨；也有評論指出，若能縮減片長，情節可更緊湊。不少人又大讚扮演Alexander的《唐頓莊園》丹史提芬（Dan Stevens），令人眼前一亮；片中描述Alexander無論台上或現實生活都相當浮誇，少演喜劇的丹史提芬原來也有搞笑天分。

片中除了韋費路外，丹史提芬和麗素麥雅當絲都是咪嘴，有真正歌手幕後代勞，瑞典歌手Molly Sanden就為麗素獻聲；另外，不少前歐洲歌唱大賽冠軍都客串一角，例如2014年來自奧地利的Conchita Wurst、 2016年的烏克蘭女歌手Jamala等。事實上，歐洲歌唱大賽今年邁入第64周年，堪稱歐洲版「超級星光大道」；兼任監製及編劇的男主角韋費路表示，在歐洲每個人都會準時收看這場3小時的比賽，「跟美國完全不同，這是歐洲獨有現象。有人認真收看、有人用看戲心態，但重點是每個人都會看，而且每個人都想知道誰贏了」。這不僅為他提供創作靈感，也成為這部電影吸引歌手明星助陣的關鍵。為了表現置身歐洲的感覺，此片亦實地在冰島及蘇格蘭的愛丁堡和格拉斯哥取景。

小國團結 嘲諷美國遊客

《少年足球》的周星馳說：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」片中的漁民爸爸皮雅斯布士南卻不認同，他一直覺得兒子不務正業，經常撞板，淪為整個鎮的笑柄。Lars為了夢想倒一往無前，甚至忽視了Sigrit的才華和深情，幾乎後悔莫及。有一幕他倆遠在蘇格蘭參賽，冰島鎮上酒吧的電視在播放足球賽事，有顧客要求轉台看歐洲歌唱大賽，皮雅斯布士南拒絕，其中一人站起來說，跟兩人一起長大，他們都是在座某某的學生、某某婚禮上的表演者，「他們很爛，但是屬於我們的爛，轉台吧，一起承擔苦果」。結果兩人的演出，所有人另眼相看，即使最後他們都是撞板收場，但焦頭爛額仍拿起咪高峰站起來繼續唱完首歌，沒有放棄。編劇捕捉到小國寡民萬衆一心的團結力量，又經常冷嘲熱諷歐遊的美國同胞，大概也是一種愛之深責之切的表現吧。