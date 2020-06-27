【開箱】《居禮夫人：一代科研傳奇》 時代革命 創造未來

夫婦聯手奪諾貝爾獎

《居禮夫人：一代科研傳奇》顧名思義，以居禮夫人為主角；故事講述19世紀末的巴黎，瑪麗邂逅同為科學家的皮耶居禮，兩人對科學的共同興趣與激情，使他們愈走愈近，不久更結為夫婦。兩人無論在感情或科學方面都是最佳拍檔，更一起發現了「釙」及「鐳」兩種新元素，開創放射理論，並創造出「放射性」（radioactivity）這個科學名詞。憑破天荒的研究，雙雙獲得諾貝爾物理學獎，瑪麗更是史上首名獲此殊榮的女性。後來皮耶因一場馬車意外英年早逝，瑪麗帶着兩名年幼女兒，仍堅持獻身科學研究，並再度獲得諾貝爾的化學獎。

露莎雯佩克飾演居禮夫人瑪麗，《黑魔后》森萊利（Sam Riley）扮演皮耶居禮，《思‧裂》安雅泰萊采（Anya Taylor-Joy）則飾演居禮夫婦的長女伊雷娜。此片根據Lauren Redniss的圖像小說《Radioactive: Marie & Pierre Curie — A Tale of Love and Fallout》改編，並由伊朗裔法籍導演瑪珍莎塔碧（Marjane Satrapi）執導，她曾經憑動畫《我在伊朗長大》（Persepolis）在康城影展贏得評審團獎。

跳出敘事時空

為了今次演出，露莎雯佩克特意上科學堂，幫助了解居禮夫人這角色，「我必須要完全理解所說的對白，要知道她觀察和做實驗時，腦海中會想什麽，我要有她的思維。這引起了我的興趣，開始看很多關於她的書，並愈來愈仰慕她。她不會迎合別人的期望，而且擁有那種自由意志去追求她相信的東西」。露莎雯認為瑪麗在俄屬波蘭長大，與姐姐被迫學習俄羅斯課程的成長經歷，是這角色的關鍵，「兩姊妹要偷偷摸摸學習課程以外的知識，這令年輕的瑪麗很有鬥心，當她後來到法國並入讀梭爾邦大學時，她是理學院4000名學生中的23名女生之一，但她成績超卓，在班中考第一名」。

傳記片從來不易拍，尤其像居禮夫人如此成就非凡的科學家（不僅是首位諾貝爾獎女性得主，而且是首位兩奪諾貝爾獎的人，以及唯一獲得兩個領域諾貝爾獎的女性），細節繁雜，如何取捨，甚考功夫。片中並非依時序來拍，當講到居禮夫人的科學成就，有時會跳到她身故後的時空，譬如1950年代在美國的醫院，放射治療已用於治療腫瘤；又或者美軍在廣島投下原子彈等。跳躍的敘事時空，像突然抛下一個問題，想表達的也許是居禮夫婦發現「釙」及「鐳」，擁有非一般特性，它們會帶來好還是壞的後果，完全取決於如何運用，它們可製成核武，也可以用於醫學放射治療，製造核能源。但觀衆會否覺得這種處理打亂了節奏？大概得留待影迷定論。

死亡、性別與種族

其實人生某些事難從科學角度解答，譬如死亡，居禮夫人幼年喪母，對醫院很忌諱，後來未夠40歲又喪夫，更是另一重打擊。她對於科研十分專注，而且很堅持，在男性主導的科學界，她昂首無所畏懼。但喪夫後她曾跟有婦之夫有過一段情，波蘭猶太裔身分卻成為攻擊目標，小報唱衰，不少反猶分子高呼要她滾出法國。死亡、性別與種族，是她在科研之外不得不面對的問題。

上映日期：6月25日