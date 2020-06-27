積奇班農擔正《蝙蝠俠》外傳《潘尼沃斯》 管家阿福年輕時似足占士邦

記者：蘇珮欣

《潘尼沃斯》改編自DC漫畫《蝙蝠俠》，講述韋恩家族管家阿福潘尼沃斯年輕時的經歷。去年底在美國首播，本月29日晚上9時登陸香港，在華納電視頻道（NowTV ch510）首播，全劇共10集，逢周一晚播出。

認識蝙蝠俠父親 加入特工聯盟

在《蝙蝠俠》原著漫畫，有關阿福的着墨不多，只知道他為布斯韋恩（Bruce Wayne）亦即蝙蝠俠，打理一切生活所需，被視為他的唯一親人。阿福無論在《蝙蝠俠》漫畫及電影系列，多以長者身分出現，《潘尼沃斯》則聚焦阿福青年時期的故事。

首集講述1960年代英國倫敦，阿福從特種空軍隊退役，成立保安公司 。他在夜店擔任保安期間，認識了美國富豪湯瑪士韋恩，亦即蝙蝠俠的父親，雙方交換了名片。其後阿福在夜店認識女演員埃斯梅，二人火速墮入愛河。

另一方面，密謀推翻政府的秘密組織，綁架了當時英國首相的親信，遭嚴刑拷問後，供出湯瑪士韋恩是政府的接頭人之一。秘密組織追殺湯瑪士不果，卻發現阿福的名片，遂綁架阿福女友，逼他交出湯瑪士；不過，阿福相信湯瑪士為人正直，所以沒出賣對方，反而獨自前往龍潭虎穴救回女友。自此阿福捲入秘密組織與湯瑪士為首的中央情報局轄下特工聯盟之間。經過湯瑪士多次游說，阿福決定加入特工聯盟，致力打擊秘密組織。

讚醫護是超級英雄

演出過《解碼遊戲》的積奇班農（Jack Bannon），在劇中扮演阿福，角色充滿正義感，而且身手不凡，不少觀衆大讚他是DC漫畫中的「占士邦」。劇中他西裝筆挺，確實有幾分相似。積奇班農近日透過視像通話接受本報訪問時亦承認，角色有少許占士邦的感覺，「持槍的英國人，加上特務元素」。他認為阿福是蝙蝠俠的人生老師，究竟阿福本人是如何學到這些經驗，劇集將會解答這些問題。

積奇班農自言沒看過《蝙蝠俠》漫畫，但相關電影系列全部看過，而且十分欣賞阿福這角色。不過他表示拍此劇不用參考前人演出，畢竟電影中的阿福大多是長者，「我要創出屬於我的潘尼沃斯」。他又謂阿福雖然沒有超能力，但也算是「超級英雄」，利用個人專長去幫助別人，就像現時新冠肺炎疫情，醫護都是「超級英雄」一樣。談到疫下生活，積奇表示與其他人一樣，在家中看書、煲劇，希望可快些復工。他又謂，今年3月24日29歲生日前一天，得悉英國實施隔離措施，所以特別難忘。

落實開拍第2季 預計8月開鏡

《潘尼沃斯》刻劃了1960年代英國的黑暗面，包括嚴刑拷問及執行死刑等血腥場面，積奇班農稱慶幸不是生於那個世代，但相信歷史是改變世界的重要因素。劇中有不少動作場面，例如槍戰、飛車、爆破等，他表示開拍前感到巨大壓力，拍攝期間更一度入院，可是又趕着飛往倫敦開工，讓他心急如焚。

據悉《潘尼沃斯》已落實開拍第2季，目前正在撰寫劇本階段，預計今年8月開鏡，有望年底推出。積奇班農稱也十分好奇第2季的故事會如何，正等待劇本到手。