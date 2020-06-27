玩遊戲估第二胎性別 余文樂興奮揭盅：老婆佗B女

余文樂與王棠云之前未有透露今胎BB的性別，昨日在公布前先跟大家玩猜男或女的遊戲。他們分別在社交網上載跟兒子一家三口，齊穿著白色T恤、卡其色裙或褲的親子裝。余文樂手上拿着一個寫有「BOY OR GIRL」的黑色大氣球，旁邊放着粉紅及粉藍色氣球，叫大家來猜是男或女？很多人猜是女。

之後余文樂分享揭曉答案的視頻，見余文樂準備拮黑色氣球時，Cody跳着走入鏡，他與王棠云問Cody喜歡弟弟還是妹妹？Cody未有回答，繼續走來走去。余文樂拮穿黑色氣球後，飄出多個粉紅色氣球，公布王棠云佗B女，他興奮大叫，在場朋友亦起哄歡呼。王棠云則留言笑兒子Cody：「後面那位狀况外！」

王棠云笑老公被女兒吃定了

余文樂之後說：「其實生男或女都無所謂，可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮！」王棠云笑余文樂：「真的覺得大家很會猜，爸爸接下來要被吃定了！」有網民留言：「要變女兒癡了！」

娛樂組

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