【開箱】《我們•異》意劇版 《水上鐘樓》狼心競賽強者得勝

另一個自己

《水上鐘樓》全劇7集，第一集開首，名叫Anna的少女目睹一名跟自己容貌一樣的人向其母開槍，之後又把槍指向她。這是夢魘還是真實？鏡頭一轉，Anna已是少婦，帶着17歲龍鳳胎Daria和Mauro從米蘭回到她出生的小鎮Curon。她的雙親本經營酒店，但自從母親自殺身亡後，Anna的爸爸Thomas結束營業，他多年沒見Anna，以及從未碰面的外孫，Thomas表現得不大歡迎，Anna卻決定住下來，並為龍鳳胎安排入學。當晚在酒吧，Anna碰到青梅竹馬的Albert，他現在擔任護林員，太太Klara是中學老師，兩人育有兒子Giulio及女兒Micki，跟龍鳳胎同班。第一天上課，Giulio等已欺負聽障的弟弟Mauro，Daria表現強悍，吸引Micki的注意，兩人更在派對醉後親吻。

Micki是同性戀者的消息在學校流傳，其實是一直暗戀Micki的Lukas把消息傳開，後者求諒，Micki拒絕。Lukas其後聽到湖泊上教堂鐘樓的聲音，他告訴Micki，被自己一模一樣的人糾纏，甚至企圖傷害。Micki以為他博同情，再次拒絕相信。另一方面，龍鳳胎發現說要上山的媽媽Anna失去蹤影。某個派對之後，Mauro在酒店閣樓見到跟母親一模一樣的女人被綁起來，後來他暈倒，翌日他把發現告訴Daria，她卻覺得弟弟只是喝醉了。

小鎮的傳說

劇情發展下去，跟Anna或Lukas一模一樣的人出現，他們到底是鬼魂、幽靈、心魔，還是他們所不知道的雙胞胎存活在世？劇中有一幕，Klara在課堂上向學生說，每人內心都有兩頭狼，一隻很平靜、柔和，另一頭卻暴怒、殘忍，「我們的本性怎樣，取決於我們要餵飼哪一隻狼」。

此劇不是真人真事改編，卻建基於Curon的傳說，這個位於意大利北部的小鎮，鄰近瑞士及奧地利，劇中的湖及鐘樓是著名景點；教堂建於14世紀，由於1950年代政府要興建水力發電站，小鎮會被淹沒，村民要遷移至其他地方。教堂鐘樓留下了，露出水面，其實鐘已移走，不過冬天時，湖面結冰，當地顯得森冷，傳聞不時會聽到鐘聲。

結局埋伏筆

另一方面，歷史上這地方曾是奧地利領土，部分當地人說意大利語，德語更流通。此劇的驚慄元素，來自這地方的傳說，還有身分認同及個人內在的鬥爭。為什麽會有另一個「自己」出現？劇中的解釋是，當人懦弱或愧疚，另一個「我」就會乘虛而入。他們先是頭部劇烈痛楚，繼而聽到湖上鐘樓的聲音，之後另一個「我」就會從湖中冒起。

《水上鐘樓》結局4名年輕人活下來，其中兩人卻各自帶着愧疚，夜半驚醒，聽到鐘樓傳來的聲音，而且有另一個「我」，死了仍然復生，這些謎團大概都為第2季埋下伏筆。