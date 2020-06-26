《亂世佳人》加解說片段重新上架

1939年上映的《亂世佳人》改編自小說，由奇勒基寶（Clark Gable）及慧雲李（Vivien Leigh）主演，曾奪得奧斯卡最佳電影、導演、女主角等8項大獎，另奪兩個榮譽獎；故事以美國南北戰爭時期為背景，講述南方莊園主人的女兒與商人之間的愛情故事。

讓觀衆反思自己的價值觀

不過片中歌頌當時的南方政府，忽視奴隸制，在高呼反種族主義浪潮下，似乎不合時宜。HBO Max發言人表示，《亂世佳人》反映當代對道德與種族的偏見，這些對種族主義的描述，今昔社會都不合適，若繼續保留在平台而不加解釋，並不負責任，日後若重新上架，將加入對電影中歷史內容的討論。HBO Max兌現承諾，《亂》片以原版前日再次上架，並新增了兩段關於歷史背景說明的片段。

其中一段由TCM頻道主持及電影學者斯圖爾特（Jacqueline Stewart）講解，她表示《亂》片浪漫化了美國內戰前期的南方政府，黑人角色亦形象刻板，「將其描繪成優雅和美麗的世界，沒承認這個世界基於奴隸制的殘酷」。

斯圖爾特表示觀看這部電影可能會讓人不適，甚至痛苦。但讓經典的荷李活片以本來的形式讓觀眾觀看和討論，仍然是很重要的，而且可讓觀眾反思自己的價值觀。另一片段則是以「《亂世佳人》的複雜遺產」為主題的小組討論。

講述白人變奴隸 新片將上架

至於Dale Resteghini執導的新片《Cracka》，據悉年底將於多個影視串流平台上架，故事講述一名新納粹主義男子回到舊時代，發現黑人都成為奴隸主，白人卻變成奴隸；首條預告片段上星期曝光，字幕打出的標語頗有挑釁意味，包括「你強姦我們的女兒，如果我們也這樣做？」「你搶走了我們的自由，現在我們奪取你的」。預告片段中的情節亦不乏白人遭受黑人性侵及私刑。

扮演身上有新納粹主義紋身白人男子的安東諾治（Lorenzo Antonucci），據報曾在《權力遊戲》當臨時演員；其餘參演者包括饒舌歌手Saigon，以及《盧旺達酒店》哈健奇卡辛（Hakeen Kae-Kazim）等。《Cracka》的預告片段在Youtube播放後，超過87萬人次瀏覽，有2.2萬人按讚，同時有3.3萬人表示不喜歡，並有1.4萬條留言；看來電影未曝光，已引發連串討論。