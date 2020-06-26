溫碧霞笑麥德和依然怕醜：見到女仔就面紅

溫碧霞與麥德和回想該片在地鐵站及海底隧道偷拍，幸被驅趕前已拍完。溫碧霞取笑麥德和多年無見，依然好怕醜，「他當年見到女仔就面紅，我哋5個女演員笑他，他就NG」。麥德和稱以前資訊未發達，年輕人少見世面，碰到女仔的手都會面紅。溫碧霞當年未拍該片前，已在的士高認識麥德和，亦好開心憑該片認識林碧琪等，不過拍完該片就各散東西。麥德和也勾起年輕時的威水史，他說：「我拍這部戲前是的士高DJ，經常拉客人去舞池跳舞，又是少年警察、拳擊教練，識好多人，當年仲帶人去拍戲，好多人後來走紅了。」溫碧霞笑言昔日蒲的士高經常請人「食檸檬」，拒男士邀請跳舞，是深刻的趣事。她的老公在外國成長，還未看過這部作品。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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