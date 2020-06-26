陳家樂要做多仔公組足球隊 單身湯怡不強求愛情

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳家樂在電影《死因無可疑》中飾演保險經紀，入行前他也曾任職這行業，稱絕對幫到演出，還表示至今仍相信保險，他說：「現在仍有買保險。其實曾一度斷供，但之前拍戲斷了鎖骨後就好後悔，再投保時，因受過傷和被定為高危行業，保費加大了很多。」

家樂拒談連詩雅 感情事低調

陳家樂早前豪擲5000萬元置業，是否認為買「磚頭」比買保險更有保障？他說：「買樓不是為投資，而是有需要，因為都想將來有頭家，其實沒想過這麼快買樓，真的未儲夠錢，不過公司好好，知我會亂花錢，寧借錢給我置業，想我努力掙錢供樓，專心工作。」他堅持不談與連詩雅的緋聞，保持低調。談到成家立室，他就大方分享想法：「成家立室還需要一段時間，如有能力養到一頭家，想愈大愈好，因為我鍾意踢波；其實以前不喜歡小朋友，不過現在鍾意，感情問題就直到有足球隊時再講吧！」

陳家樂談到與湯怡拍牀上戲，他表示感到十分尷尬，認為熟絡拍親熱戲反而不好，因拍完會檢討。湯怡則覺得和對手熟絡一點較好，但投訴陳家樂很多鬚根，惜得她不舒服，更要求對方拍攝前漱口。

湯怡難忘被爆樽 擔心毁容

湯怡表示戲中最難忘並不是與陳家樂拍牀上戲，而是首次被爆樽，「掙扎了很久用不用替身，擔心被碎片整花塊面，幸最後一take過，很順利」。現階段單身的她，會否因不用再向另一半交代，拍親熱戲時沒枷鎖而更放？她說：「很多事情其實只需向自己交代，就算有另一半都是講信任，我覺得分別不是很大，做演員不可以有太多顧慮，所有事情都要全程投入，不會想太多。」

與舊愛洪卓立宣布分手已年半，湯怡稱不少朋友也很擔心她，落力介紹異性給她認識，她說：「以前我會落閘，現在會開放一點，當認識新朋友，一切順其自然，不會強求為拍拖而拍拖。其實最緊要夾到，由認識、相處到再發展會好一點。」最終會否重投洪卓立懷抱？她說：「這就不知了！現在過了30歲，會以工作為先，想事業上對自己有交代。」

場地：iSQUARE英皇戲院

陳家樂/化妝：Khaki Yan

髮型：Kendrick Siu

服裝：D'URBAN

湯怡/化妝：木子維納 Vena

髮型：Davy YU@AdmiX Hair Styling

服裝：Marella

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