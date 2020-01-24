李佳芯不敢亂認「芯姐」 黎耀祥胸襲龔嘉欣NG30次

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

劇集《殺手》兩年前拍攝，一眾演員都十分期待，形容此劇與《誇世代》一樣屬於另類劇種，讓觀眾有新鮮感。

李佳芯在劇中的造型較醜，而且說話粗鄙，又大動作，她表示因太認真投入演角色，被高海寧取笑她連說話都變成粗聲粗氣，還試過擘開雙腿坐，連她自己都嚇一驚。問到男友陳炳銓有否發現？她笑說：「因那段時間大家都忙於工作，較少見面，所以他發覺不到，雖然我平時不算好斯文，但未至於似角色那麽粗魯。」

陳豪：撩高海寧得啖笑

陳豪多謝監製讓他在劇中冲咖啡、揸槍、追女仔及拍動作打戲，樣樣做齊，但太太陳茵媺要照顧小朋友，晚上未必能煲劇捧場，反而午間有重溫自己拍的舊劇《單戀雙城》。他在《殺手》中有多場撩女仔戲，對象是高海寧，陳豪笑稱只是得啖笑，主要是為搞氣氛。

祥仔讚龔嘉欣「有料到」

黎耀祥（祥仔）與龔嘉欣在劇中有不少對打場面，其中有場戲，兩人花上兩晚通宵拍攝，祥仔更用雙手捉摸僅穿bra top的龔嘉欣胸部，足足NG了30次。首次拍「摸胸」戲，祥仔起初試位時已感尷尬，想借位演繹，但監製嫌失真不肯收貨，後來試多幾次終於豁出去。

問到龔嘉欣身材是否「無料到」？祥仔說：「不能這樣講，都有少少。起初大家不熟，拍攝初時想借位算。不過都是劇情需要，唯有真摸胸，龔嘉欣好好，沒有扭擰，拍得好放心，大家後來已不再尷尬。拍戲時太太剛巧沒來監場，就算在場都明白，即使拍親吻戲也是投入去演，不會想太多。」祥仔稱當晚拍攝時，大家又熱又疲倦，只想盡快完成便收工。

龔：做主動更尷尬

龔嘉欣笑言被對手摸胸，加上天氣熱，邊拍邊全身冒汗。她表示另一場戲感覺更尷尬，「劇情要我在牀上，整個人壓在祥仔身上，然後脫他的衣服，場戲要我做主動，比被人摸胸更尷尬」。

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