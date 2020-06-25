雲露娜維達重提種族歧視及恐同舊帳 米路吉遜遭新片DQ

擁有猶太裔血統的雲露娜維達，最近接受英國《泰晤士報》訪問，憶述多年前參加派對，遇上《轟天炮》男星米路吉遜，一邊抽雪茄一邊問她：「你不是oven dodger吧？（侮辱猶太人的稱呼）」得悉席間有同性戀者，米路吉遜又出言譏諷：「什麼？我會染上愛滋病嗎？」

雲露娜維達狠批對方有種族歧視和性傾向歧視，事後米路吉遜透過律師公開否認：「這是100%失實，她在10年前已經說謊，今次亦一樣。」說的是雲露娜曾於2010年接受《GQ》雜誌訪問時，亦曾提及有關言論，她說當年米路吉遜曾經道歉，不過律師澄清絕無此事。

米路失動畫配音工作

米路吉遜發表歧視猶太人的言論，其實早有前科，在2006年7月某個凌晨，他涉嫌醉駕被警方截查時，公然侮辱其中一名猶太裔警員，事件引起軒然大波，有傳他被荷李活封殺10年，事業陷於低潮。

雖然米路吉遜否認歧視指控，然而有關報道刊登後，影視串流平台Netflix隨即宣布，他將不會再替動畫《咪走雞2》擔任配音工作，暫時未知他在上集聲演的「飛雞」Rocky角色，將會如何處置。

查莉絲斥史葛「蝦女人」

提起歧視，金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）主演Netflix電影《不死軍團》（The Old Guard），將於下月10日上架，最近她接受訪問時，提到為拍動作片而經常上網搵「參考資料」，當她看到《潛龍轟天》男星史提芬史葛（Steven Seagal）跟其他人對打的片段，忍不住「爆粗」批評對方：「他只是一個暴肥的、不懂打架的男人，那些對戰場面非常荒謬，擺明是事先綵排的。」

兩人並無過節，為何查莉絲花朗出言挑釁史提芬史葛？原來是她不滿對方曾涉性侵案件，有性別歧視之嫌，「因為他欺負女性，所以我要鬧爆他」。