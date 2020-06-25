相隔6年重返無綫 高鈞賢：已沒有怨氣

高鈞賢透露無綫曾洽談合作，奈何檔期夾不來，因他一直留在北京發展，剛巧回港與家人團聚，順道再見香港觀眾。他選唱張國榮作品《共同渡過》，想跟大家分享感受，「回想20歲時在無綫成長，過去16年學了很多」。他開心累積的經驗幫助到別人，早前便推薦何傲兒拍內地劇。提到北京疫情反覆？高鈞賢稱為免家人擔心，做好防疫和安全措施，內地工作從2月開始延期和改動。

李彩華呻3個月無見老公

李彩華原定在內地的工作亦因疫情延期，正等待內地通關才復工，「若7月仍未通關，只好上去先接受隔離」。她透露老公忙於在深圳發展事業，彼此已有3個月沒見面，只靠電話聯繫！他與老公因工作及疫情令婚宴一拖再拖，現等待適當時機才舉行，她說：「明年2月是我們結婚兩周年，希望到時搞得成。老公提議連同BB滿月一次過搞，但我不肯，亦不會讓他得逞。其實我們連見面都困難，如何造人？」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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