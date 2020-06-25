網上直播港姐面試 港大郭栢妍靚女 空姐廖慧儀甜美

無綫昨晚網上直播港姐面試，由晚上9時至11時，約有50名佳麗參加，由陸浩明主持，4名港姐評委包括高層余詠珊和杜之克等，以及網民向參選佳麗提問。

直播開始有畫面無聲

直播開始時一度出現小故障，陸浩明出現，但有畫面無聲，經修正數分鐘後回復正常，之後與佳麗連線時亦出現阻滯。陸浩明開始分組介紹參賽佳麗，包括高學歷、海外佳麗及空姐等。第一組4名佳麗均學歷高，其中賴彥妤是法律系碩士學生，亦擔任模特兒，於2019年奪得英國華裔小姐冠軍。她被網民讚真人靚過照片，叫她不要執相太多。她回應女仔貪靚，習慣執相作微調，但會接納意見。

作家陳美濤最愛武俠小說

陳美濤於香港大學修讀歷史系博士，她亦是作家，出了6本小說，最喜歡武俠小說，有開設「口述武俠」YouTube頻道。另一名同於港大就讀的郭栢妍身高168cm，想透過參選港姐自我增值。她獲網民讚靚女，她大方說其他佳麗有不同靚的地方。

接着兩名空姐廖慧儀與周美善登場，周美善25歲，在挪威長大，看劇集學習廣東話。廖慧儀23歲，她大學畢業，不用飛時教瑜伽。她樣子甜美，穿露腰裝及短褲，身形亦不錯。

22歲梁懿婷貌似何超蓮

梁懿婷22歲剛於美國畢業，上周回港。對於被指貌似何超蓮？她說很開心，本身都鍾意超蓮。源菲然21歲於南非出世，住在英國，上月畢業後於兩星期前返港，她參選港姐因鍾意香港，想在港發展。網民讚她好清純。

謝易任《上氣》臨時演員

謝易透露有份參與由梁朝偉主演的電影《上氣》，她表示自己是臨時演員，見到梁朝偉好興奮，大讚靚仔，她還爆料稱梁朝偉有很多助手跟隨，極有氣派。

今次網上面試有新鮮感，昨晚無綫官方facebook與YouTube共有逾4000人觀看。有稱之後無綫會再安排其他佳麗面試。

娛樂組