《蝙蝠俠》導演祖舒密查病逝 享年80歲 占基利撰文悼念

1939年生於紐約皇后區的祖舒密查，進軍荷李活以前，曾任職時裝及櫥窗設計，並為活地亞倫（Woody Allen）的電影《儍瓜大鬧科學城》擔任造型師。1980年代他執導《青春一族》、《捉鬼小靈精》等作品，深受影迷讚賞，不過，其後連拍兩部超級英雄片《蝙蝠俠：不敗之謎》及《蝙蝠俠與羅賓》，分別由韋基馬（Val Kilmer）及佐治古尼（George Clooney）飾演主角蝙蝠俠，可惜口碑欠佳，他在2017年受訪時，曾為此公開道歉。

生前自認同志「萬人斬」

祖舒密查是個同性戀者，有影評人認為他拍攝的《蝙蝠俠》電影，過分着墨於男性情誼，一度惹來漫畫迷不滿；佐治古尼穿著蝙蝠戰衣，胸前「凸點」造型亦備受爭議，事後導演解釋，他認為這個設計很有型，可惜不為粉絲接受。

提起祖舒密查的同志身分，他生前接受訪問時承認：「我的同性伴侶大約有1至2萬人。」同樣令人嘩然。

祖舒密查死訊曝光後，曾跟他在《蝙蝠俠：不敗之謎》合作、戲中扮演奸角「謎語人」的諧星占基利，透過社交媒體上載二人合照，並撰文悼念故人：「他看穿我的內心，並活出充滿創意和偉大的人生，能夠結交這位朋友，是我的榮幸。」《歌聲魅影》女主角艾美羅森更自稱收到導演離世噩耗即忍不住哭了：「他是獨一無二的，他的創意、激情，塑造了我的人生。」

傳米高基頓再演蝙蝠俠

提起蝙蝠俠，曾在《正義聯盟》扮演「閃電俠」的艾薩米勒（Ezra Miller），雖然今年4月在冰島酒吧鬧事，超級英雄形象受損，卻無阻獨立電影《閃電俠》（The Flash）明年春季如期開拍，據報新片有意找來《蝙蝠俠再起風雲》68歲男星米高基頓（Michael Keaton）再次扮演蝙蝠俠，令粉絲相當期待。

新片由《小丑回魂》導演安迪慕式提（Andy Muschietti）執導，故事講述閃電俠將會在平行時空遇上正義聯盟拍檔如神奇女俠、水行俠等，可惜他們已非正義化身，蝙蝠俠亦將會以另一面貌出現。新片暫定2022年上映。