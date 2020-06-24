對戰無綫 硬撼《殺手》中佬黎耀祥陳豪 《地產仔》胡子彤廖子妤青春成優勢

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

ViuTV《地產仔》與TVB《殺手》正面交鋒？吳肇軒覺得兩個平台都有各自捧場客，他對《地產仔》有信心，最希望吸引到少看電視的一群去煲劇。胡子彤希望觀眾能透過新劇去認識他們這班新演員，談到他們平均年齡較《殺手》演員年輕一倍，是否感到較有優勢？胡子彤笑說：「沒有一倍，後生少少而已。」

邱士縉稱他們也有鄭浩南和雪兒坐鎮，兩劇題材不同，他說：「我們較貼地，對方則有型。」問到劇中有何爆點？吳肇軒笑稱《地產仔》雖是喜劇，但導演當古惑仔和災難片去拍，劇中有場打交戲要吊威吔。邱士縉和胡子彤則笑言此劇應是史上最多爆屎渠的劇集，簡直挑戰電視尺度極限。

廖子妤為角色束胸

昨日廖子妤以劇內中性打扮造型現身，表示期待看到辛苦半年的成果，因她要束胸拍攝。她說：「就算細都有少少的。禾稈冚珍珠啫，不過起初束胸都幾辛苦，透不過氣來，習慣後覺得很有安全感，幫到我進入角色。」廖子妤笑言不擔心束胸影響胸部，皆因她有特別去呵護，並說：「我每晚都會拍打胸部一百幾十下，還有上網跟教按摩胸部的片去按摩。」

提到跟《殺手》對撼？她希望有更多不同題材的劇集，讓觀眾有得選擇，百花齊放。她賣花讚花香說：「我們套劇笑中有淚，亦有香港人的精神，就算幾慘幾壞都會堅強地笑。」陳穎欣對新劇信心十足，因題材貼地，喜劇之餘也有感動位。

兩劇題材大不同

《地產仔》以納米上車盤「世外桃源」即將開賣為故事背景，此樓盤實用面積只有100呎，400萬以下並有九成按揭。地產業界龍頭「龍星置業」與專做街坊生意的「和聯興地產」爭客拼個你死我活。劇中一眾「地產仔」面對現實殘酷的競爭、遭背信棄義而有所領悟。

無綫《殺手》以黎耀祥飾演過氣殺手，跟神級殺手陳豪來一場生死決，圍繞他們身邊的角色古靈精怪，包括演「一樓一鳳」的江美儀、「廟祝」高海寧、「變態女殺手」龔嘉欣與「單親媽媽」李佳芯，增添娛樂性。黎耀祥下了不少苦功，操練出六嚿腹肌，在劇中曬弗爆身形。

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