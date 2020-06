【開箱】《我老細係天后》 性別、種族與星二代

樂壇天后與助手

《我老細係天后》講述萬人景仰的樂壇天后Grace,超級大牌又麻煩,每日指揮助手Maggie,她逆來順受,吞聲忍氣,全因希望某天能一圓音樂監製夢。Grace身處事業瓶頸,Maggie本欲自薦幫老細製作新專輯,可惜遭Grace的經理人Jack阻止。另一方面,Maggie邂逅有音樂才華的David,並力邀對方擔任暖場嘉賓,但當David知道要為Grace獻唱時,卻拂袖而去,Grace更責怪Maggie連助手的工作也做不好,遑論要當唱片監製。

此片導演妮莎嘉娜卓(Nisha Ganatra)曾拍過愛瑪湯遜(Emma Thompson)主演的《兩個女人一個騷》(Late Night);扮演Grace和Maggie的翠茜意莉羅絲(Tracee Ellis Ross)與《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜(Dakota Johnson),更是名副其實星二代。

戴安娜羅絲女兒

翠茜意莉羅絲對片中樂壇天后的生活不會陌生,她受訪時表示:「我就是在這世界長大的,我媽媽是世界上少數登上流行樂天后地位的音樂人之一。」翠茜的母親是戴安娜羅絲(Diana Ross),The Supremes成員、美國樂壇天后、《Endless Love》等名曲的原唱者,電影《夢幻女郎》Beyonce主演的角色,正是以戴安娜羅絲為藍本。不過《我老細係天后》只是虛構故事,翠茜也沒以母親為演出參考對象,「Grace完全不像我媽,但我相信她是我們都認識的女人。這角色對我來說很有趣,就像許多女人一樣,不得不拋棄自己的真實想法來迎合他人」。翠茜憑《Black-ish》曾在金球獎榮膺喜劇或音樂類視后,唱歌成就遠不及其母,但來自歌唱世家,自小耳濡目染,扮演樂壇天后怎會難倒她?

狄高達莊遜不止是星二代,而是演藝家族的第3代成員。她的外婆是緊張大師希治閣(Alfred Hitchcock)名作《鳥》的女主角狄琵海倫(Tippi Hedren),母親美蘭妮姬菲芙(Melanie Griffith)演出過《打工女郎》等電影,父親是1980年代劇集《邁阿密風雲》男主角當莊遜(Don Johnson);狄高達對音樂界也不會陌生,她的現任男友正是英國搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin。狄高達在片中扮演的Maggie,充滿音樂理想,而且很有眼光和觸覺;自小已很崇拜Grace的她,認為對方被經理人Jack帶到錯誤方向,無論到賭城駐唱,還是推出混音、演唱會大碟或兩者的混合,不過把舊歌循環再用,尤其當Maggie知道Grace沒放棄創作,更認為她應該嘗試新事物。

喜劇收埋苦澀

Grace即使已建立天后地位,仍然信心不足;有一幕她反駁Maggie說,年過40又能摘下暢銷榜冠軍的女歌手,歷來只有5人,其中僅一名黑人。有美媒指出事實並非如此,至少已故騷靈天后Aretha Franklin,以及近年移居瑞士的Tina Turner曾有此佳績;去年底49歲瑪麗嘉兒(Mariah Carey)憑舊歌《All I Want For Christmas Is You》登Billboard冠軍,更是史上第3人。雖然偏離史實,這段對白卻反映了人到中年、女性及非裔美國人要當樂壇長青樹,絕非易事。事實上,Grace為了事業一直隱瞞早年未婚誕子,她跟兒子David的關係為何變差又好轉的細節,也只能靠觀衆想像。《我老細係天后》作為喜劇,Grace的奮鬥與苦澀,自然輕輕帶過。Grace也說她從未跟女監製合作,所以Maggie總是例外,也難以給人信心,至少Grace的經理人Jack輕視她,音樂人Diplo客串的名監製Richie,也跟Maggie意見相左。唯獨David慧眼識佳人,促成合作及一段戀情。

爛番茄評論網站,逾150篇影評達七成給此片正評,不少人讚好幾名主角的演出,都說看得舒服、可逃避煩惱。觀衆安坐家中VOD,大概都不會對此片嚴苛。

上映日期:6月25日