【開箱】《我老細係天后》 性別、種族與星二代

樂壇天后與助手

《我老細係天后》講述萬人景仰的樂壇天后Grace，超級大牌又麻煩，每日指揮助手Maggie，她逆來順受，吞聲忍氣，全因希望某天能一圓音樂監製夢。Grace身處事業瓶頸，Maggie本欲自薦幫老細製作新專輯，可惜遭Grace的經理人Jack阻止。另一方面，Maggie邂逅有音樂才華的David，並力邀對方擔任暖場嘉賓，但當David知道要為Grace獻唱時，卻拂袖而去，Grace更責怪Maggie連助手的工作也做不好，遑論要當唱片監製。

此片導演妮莎嘉娜卓（Nisha Ganatra）曾拍過愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演的《兩個女人一個騷》（Late Night）；扮演Grace和Maggie的翠茜意莉羅絲（Tracee Ellis Ross）與《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson），更是名副其實星二代。

戴安娜羅絲女兒

翠茜意莉羅絲對片中樂壇天后的生活不會陌生，她受訪時表示：「我就是在這世界長大的，我媽媽是世界上少數登上流行樂天后地位的音樂人之一。」翠茜的母親是戴安娜羅絲（Diana Ross），The Supremes成員、美國樂壇天后、《Endless Love》等名曲的原唱者，電影《夢幻女郎》Beyonce主演的角色，正是以戴安娜羅絲為藍本。不過《我老細係天后》只是虛構故事，翠茜也沒以母親為演出參考對象，「Grace完全不像我媽，但我相信她是我們都認識的女人。這角色對我來說很有趣，就像許多女人一樣，不得不拋棄自己的真實想法來迎合他人」。翠茜憑《Black-ish》曾在金球獎榮膺喜劇或音樂類視后，唱歌成就遠不及其母，但來自歌唱世家，自小耳濡目染，扮演樂壇天后怎會難倒她？

狄高達莊遜不止是星二代，而是演藝家族的第3代成員。她的外婆是緊張大師希治閣（Alfred Hitchcock）名作《鳥》的女主角狄琵海倫（Tippi Hedren），母親美蘭妮姬菲芙（Melanie Griffith）演出過《打工女郎》等電影，父親是1980年代劇集《邁阿密風雲》男主角當莊遜（Don Johnson）；狄高達對音樂界也不會陌生，她的現任男友正是英國搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin。狄高達在片中扮演的Maggie，充滿音樂理想，而且很有眼光和觸覺；自小已很崇拜Grace的她，認為對方被經理人Jack帶到錯誤方向，無論到賭城駐唱，還是推出混音、演唱會大碟或兩者的混合，不過把舊歌循環再用，尤其當Maggie知道Grace沒放棄創作，更認為她應該嘗試新事物。

喜劇收埋苦澀

Grace即使已建立天后地位，仍然信心不足；有一幕她反駁Maggie說，年過40又能摘下暢銷榜冠軍的女歌手，歷來只有5人，其中僅一名黑人。有美媒指出事實並非如此，至少已故騷靈天后Aretha Franklin，以及近年移居瑞士的Tina Turner曾有此佳績；去年底49歲瑪麗嘉兒（Mariah Carey）憑舊歌《All I Want For Christmas Is You》登Billboard冠軍，更是史上第3人。雖然偏離史實，這段對白卻反映了人到中年、女性及非裔美國人要當樂壇長青樹，絕非易事。事實上，Grace為了事業一直隱瞞早年未婚誕子，她跟兒子David的關係為何變差又好轉的細節，也只能靠觀衆想像。《我老細係天后》作為喜劇，Grace的奮鬥與苦澀，自然輕輕帶過。Grace也說她從未跟女監製合作，所以Maggie總是例外，也難以給人信心，至少Grace的經理人Jack輕視她，音樂人Diplo客串的名監製Richie，也跟Maggie意見相左。唯獨David慧眼識佳人，促成合作及一段戀情。

爛番茄評論網站，逾150篇影評達七成給此片正評，不少人讚好幾名主角的演出，都說看得舒服、可逃避煩惱。觀衆安坐家中VOD，大概都不會對此片嚴苛。

上映日期：6月25日