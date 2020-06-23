馬米高新書爆被女藝人白眼 滕麗名呂慧儀嫌疑最大

娛樂組

馬米高的新書《英文寫真》有兩章節名為「娛樂照妖鏡」與「Seafood看人低」，講述他在娛樂圈的血淚史，包括年前在一劇中客串，在書店有兩場戲，他未埋位時見有空櫈便坐下休息；「Old seafood」行近對化妝師說，為何座位畀「唔知咩人坐」。他才知道自己坐了別人的空櫈，隨即起身兼道歉，化妝師也說沒關係，但「Old seafood」繼續單打他。

翻查資料，2017年馬米高拍《開心速遞》一場書局戲，當時他上載劇照並留言：「尚善？（滕麗名劇中名字）乜水呀。」還Hashtag「假戲真做」同埋「蔑」，若有所指。

呂慧儀不回應是非

他又提到跟「海產」在劇中沒有對手戲，但在化妝間與錄影廠見證過她的惡行，稱對方不時導演上身又刪對白，沒她的戲分也在場監督，皆因要知拍攝進度有沒有超時。馬米高描述的白鴿眼嫌疑人，滕麗名沒有回應，呂慧儀則說：「我跟馬米高印象中沒有對手戲，所以不太清楚。我不回應了，謝謝。」

藉茄喱啡經驗教英文

《明報》昨日向馬米高求證，他以短訊回覆：「咩劇同乜人就等大家玩下端午節競猜遊戲啦。」他稱現在看來這些都是好好的經歷，跟不同的人相處要上課，要多謝她們袋錢入他的袋。

他又說：「每個地方都有好多Old seafood，我諗好多讀者打工仔都會遇到類似嘅經歷，咁佢哋又畀到生活例子我，等我可以講吓形容不同類型同事嘅英文，所以就放咗落本書度，我最想帶出畀讀者知嘅係學英文就好似我做茄喱啡咁，開頭一定會經歷少少苦，只要繼續畀心機，一路努力一路從中學嘢，就會愈嚟愈好。」

馬米高又介紹他的新作《英文寫真》是英文加寫真人真事，真係一本寫真。全部是他的經歷加相關英文，由外國電影台、PR、老師、空少到做演員，娛樂圈經歷只是其中一個chapter。