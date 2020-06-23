驚老公 懂進退 保鮮感情 林嘉欣無懼惡人黃秋生

記者：柯美

攝影：劉永銳

林嘉欣在《死因無可疑》飾演身體有缺陷的中年婦人沈子玲，操控丈夫黃秋生騙取保險，但現實生活，她表示並非「操控狂」，「我不喜歡被人操控，又怎會去操控別人？我覺得就算與老公、女兒一家四口一起生活，大家都要有獨立個體的時候」。

少見秋生演弱者

嘉欣和秋生繼《暗色天堂》相隔4年再度合作，嘉欣大讚秋生的神級演技，收放自如，帶動她入戲；拍攝以外彼此也很談得來，因大家有共同的戲劇老師。她表示上次秋生扮演控方律師糟質她，今次秋生反過來被她糟質，覺得好好玩：「秋生很少演弱者，平時見他都好man；見到秋生好似bear bear熊，很可愛、很善良。」雖然很多人都覺得秋生惡形惡相難相處，嘉欣卻沒有這種感覺；不過有朋友聽到她跟秋生合作，都叫她要小心，怕秋生經常鬧人，「他沒這樣對我，我覺得他都是揀人來欺負，他見我那麼認真做功課，就不會窒我。我相信如果沒做功課，不記對白，走位又不準，就會入地獄，反而我驚導演多過秋生， 因為返到屋企還要面對他呢！」

全聽從導演指揮

《死因無可疑》亦是她第二次跟丈夫及導演袁劍偉合作，很多人不喜歡夫妻檔，怕有拗撬傷感情，但嘉欣不擔心，因兩人對電影和戲劇太熱忱。工作和生活經常混為一談，同時她也很清晰，明白一部電影，導演是靈魂人物，無論執導的是老公或者其他人，都要以導演為依歸，有什麼意見和問題 ，在開拍前全部拿出來討論；拍攝時，默不作聲聽從指揮，所以從來一句拗撬也沒有。外界一向對嘉欣留下好媽媽、好太太和好女人形象，導演希望藉此片幫她突破框框，讓觀眾看不出「林嘉欣」的痕迹。

夫妻摩擦很正常

在教育女兒方面，她不諱言有拗撬和分歧：「平時管教小朋友方式好一致，不會一個黑，一個白；但在疫情下，小朋友上網做功課，要家長陪同，我就特別忟憎，無理由我做黑，他享受所有福利。」

嘉欣與老公結婚10年，感情有增無減，其實都有摩擦，她覺得很正常：「摩擦是為了對彼此的認識，我屋企的文化好民主，可以容許大家意見不同；細女7歲，我都跟她講，如果覺得媽咪做得不對，你都有權同我講，但要心平氣和，大家拿出來討論，我們經常有家庭會議，攤開來講，不容許有問題過夜。」

時勢轉變管教要變

嘉欣自覺組織家庭後，變得有耐性和用心聆聽：「我以前都好快下結論，沒認真聽女兒講完全部，我媽咪都認同我：『做乜容許小朋友有意見？』因為老一輩覺得自己啱晒，應該『兇』咗和嚇咗小朋友先；但時勢變了，管教方式都要不同，他日小朋友學懂用手機，Google就變成他們的父母，從網上找出他們想要的答案。當時勢在轉變，自己都要轉變；我最想她們建立自我，有獨立思考，凡事有兩面，從兩面的角度去看，再去建立自己睇法，這樣很重要，尤其現在社交平台很容易煽動人的情緒，很容易墜入去，很多事要自己去分析和退後一步看整件事。」

化妝：Will Wong

髮型：Bart Choi @ il Colpo

服裝：Simone Rocha by I.T.

首飾：BVLGARI

場地提供：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong

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