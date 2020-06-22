金秀賢新劇首播收視勝《愛的迫降》

文：蘇珮欣

金秀賢於去年7月退伍時表示「戲癮難耐」，希望盡快拍戲，為了等待合適劇本，去年底落實接拍《雖然是精神病但沒關係》。粉絲等足一年，《雖》劇前晚終於首播。香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。

大曬背肌引起熱話

劇中扮演精神科看護的金秀賢，一方面照顧病人，一方面照顧患有自閉症的胞兄吳正世，生活疲於奔命。飾演童話故事作家的徐睿知，自小被父母精神壓迫，導致患上反社會人格障礙症，她將黑暗思想都寫在童話書。

某日徐睿知到訪金秀賢任職的精神科醫院，出席新書朗讀會，其間金秀賢發現徐睿知在非吸煙區吸煙而上前勸阻，後者被金秀賢深深吸引，並問對方「是否相信命運？」朗讀會期間，一名精神病患者闖進，徐睿知為保護小女孩與病人打起來，金秀賢為制服病人而被徐睿知所持的利刀割傷手掌。

首集劇情略為平淡，但金秀賢在更衣室換衫一幕，大騷結實背肌，引來熱話。據韓國傳媒報道，《雖然是精神病但沒關係》首集錄得6.093%收視，最高瞬間達7%，較tvN今年初同檔播放的人氣劇《愛的迫降》首播6.07%收視為高。韓媒又指觀衆雖然大讚金秀賢與徐睿知的表現，但對內容褒貶不一，有讚首集加插不少動畫，讓人留下印象；但劇情暫未見亮點，要再進一步觀察才有定論。