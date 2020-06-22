周秀娜喜與小鮮肉合作 想跟姜濤有更多接觸

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

周秀娜（娜姐）在新劇飾演紋身師，為配合角色，每天開工也要畫假紋身，她說：「開工前畫一個半小時，收工卸妝也要一個半鐘，而且拍攝時間長導致皮膚敏感。」姜濤談到劇中找娜姐紋完身後便安心投胎，讓他認識紋身藝術，他說：「見娜姐的假紋身好逼真，初初以為是真紋身，我暫時無想過紋身。」

娜姐對於跟小鮮肉姜濤合作，大表開心，並說：「姜濤呢隻鬼太靚仔，今次講我們是靈魂接觸，希望下次見真身演對手戲。」提起娜姐年輕時曾推出性感寫真集，姜濤怕醜地說：「有聽聞過，等我得閒去買。」娜姐笑言要拍紋身寫真給姜濤觀賞，又說：「我的舊事不要提了，應該由姜濤這後生仔出寫真就真。」姜濤稱暫時只有出新歌計劃，無打算出寫真。

伙拍年輕演員 黃德斌回春

黃德斌化老妝演太平街大佬，每天都要黐鬚開工，幸好通告不像昔日無綫劇那麽密集，且有休息時間，亦不怕倒戈拍ViuTV劇得罪TVB，他說：「TVB早前想找我開劇，可惜檔期不合。」他笑言今次跟年輕演員姜濤、林德信等合作有回春感覺，他說：「要向姜濤請教如何增強魅力吸粉絲。」林德信因忙於開工，未能與嗲哋林子祥慶祝父親節，打算稍後補祝，他說：「嗲哋好早睡早起去打高爾夫球，很難約。」

吳綺莉拒談女兒近况

吳綺莉一人分飾兩角扮孖生姊妹，當中要表達妄想症情感，她稱非常考演技，多謝導演畀機會。被問到女兒卓林早前在母親節有何表示？兩母女還有沒有聯絡？她即封口拒談，說講回工作。