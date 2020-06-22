余文樂父親節公布太太懷第二胎 王祖藍暗示李亞男再佗女

記者：陳釗

王祖藍與李亞男2015年結婚，女兒Gabby於2018年12月出世。昨日兩人分別在Instagram（Ig）上載視頻，王祖藍問女兒，自己及李亞男是誰？Gabby答爸爸及媽媽。王祖藍再指着李亞男肚子問：「呢個係邊個？」Gabby初時說肚肚，之後說BB，並出現一家四口的卡通畫，寫着「又有喜喇」。王祖藍留言：「沒錯，就是這樣！父親節快樂！」

王祖藍高呼兩個夠晒數

王祖藍回應時多謝大家祝福，他說：「其實今次都係計劃之中，因為之前同Leanne（李亞男）嘅共識，都係等Gabby滿咗一歲先再追多個，𠵱家個timing都真係好感恩。我哋生埋呢個都收工了，因為兩個夠晒數，亦唔想老婆太辛苦。我知今日都好多人報喜，祝大家都父親節快樂啦！（仔定女？）我畀咗tips喇，大家估吓啦！」看王祖藍Ig留言最尾的一家四口公仔，是父母和兩名女孩。

李亞男好姊妹鍾嘉欣及苟芸慧都表示一早知道喜訊，替李亞男開心。苟芸慧說：「早前我們幾個姐妹其實已知道呢個消息，非常替Leanne開心，亦都尊重佢，等佢自己公布。我目前都係想專注工作，其他方面唔急住。」

倪晨曦宣布有喜 心情忐忑

余文樂與王棠云2017年結婚，兒子余初見（Cody）於2018年5月出世。余文樂說王棠云懷第二胎是他最好的父親節禮物。王棠云則留言表示兒子還不知道有人跟他搶玩具，「問他喜歡弟弟還是妹妹，他回我：『我喜歡麥坤車車。』我問他那我肚子裏是什麼？他說……馬困恩！」

倪晨曦原定今年2月舉行婚禮卻押後，昨日她宣布懷孕，上載面露幸福笑容、拿着超聲波照片及被另一半Vincent抱起的照片，Vincent還戴着印有「DAD」的帽。倪晨曦興奮說他們守了秘密好耐，她形容這幾個月心情是驚喜、感動、忐忑、開心、緊張、期待，到現在還有點不敢相信要做媽媽了。

黃翠如開工 蕭正楠煮餸孝敬外父

另一方面，黃翠如昨日在電視城拍攝新劇《七公主》，她說今年父親節五姊妹會一人炮製一道餸孝敬爸爸；不過她要開工，所以重任交給老公蕭正楠負責。丈夫特意跟阿姨去街市買材料，學做花雕拼盤。談到好友王祖藍宣布再做爸爸，翠如笑言：「真的厲害！這日太多好消息了，我看到新聞也嘩一聲，見到余文樂和倪晨曦都趁這日宣布，真是很開心的父親節。」