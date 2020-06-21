7月新光戲院開鑼 羅家英組「兄弟班」救粵劇界

家英哥昨日與太太汪明荃、龍貫天、李居明等於新光戲院舉行記者會。家英哥形容今次疫情如世界大戰，對粵劇界造成很大影響，「疫情至今多個月，粵劇完全停頓無演出，大家無工開、無收入，心情暗淡，香港八和會館共有千多名會員，經常演出受影響有500多人。演員面對觀眾才有價值，眼見疫情嚴重和未止，雖然政府對業界伸出援手，有資助，但杯水車薪，再等下去也不是辦法，決定帶頭演出」。

感激李居明借出場地

家英哥表示今次參與演出的粵劇老倌都不計較人工，只收1000元衣箱費，他則墊支近10萬元起班，所得門票收益，會先分給幕後工作人員，有近60人受惠，有剩才分給他們。

家英哥表示現在以拍戲為主，今次做發起人，並非為名和利，只希望同業齊心協力，在疫情中衝出一條生路，把粵劇再興旺起來。他又感激李居明借出場地，他說：「申請高山劇場需時兩個月，李居明二話不說，無條件仗義幫忙。」

汪明荃籲做足防疫措施

汪明荃出席支持，她呼籲來睇戲的觀眾做足防疫措施，希望零感染，整個香港回復正常，一切平安是她的心願。李居明有感疫情下粵劇界進入冰封時期，戲院停業，幸好新光業主減租半年，令他沒那麼大壓力，但業界很多人停工無收入，未來他會有一連串活動，希望做些事拯救香港粵劇界。

記者：柯美

攝影：孫華中

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