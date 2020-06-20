【開箱】傳《紙房子》改編拍韓劇 李秉憲有望演「教授」？

BH娛樂接洽Netflix

被喻為西班牙「燒腦神劇」的《紙房子》，第4季已於串流平台Netflix上架，故事講述一名自稱「教授」的犯罪天才，召集8名來自世界各地的亡命之徒，成功打劫西班牙皇家造幣廠。

為免身分外泄，這批犯罪精英，均以城市命名，女主角Ursula Corbero扮演「東京」，原本跟男友「里約」分贓後，在荒島過二人世界，卻因男方大意被捕，東京哭求教授相救，並聯絡其他成員歸隊，藉着打劫西班牙銀行金庫，威脅警方交還里約。

《紙房子》第5季登場前，韓媒前日爆料，BH娛樂正與Netflix商討合作事宜，希望把《紙房子》改編拍成韓劇，BH娛樂事後證實消息可信，「但目前仍未有定案」。有網民估計，既然BH娛樂已公開表態，相信距離簽約日子應該不遠。

《瘋人院》進軍荷李活

值得一提的是，自從韓國娛樂巨企Kakao M收購BH娛樂後，近年大展拳腳，早前宣布跟美國電影製作公司Black Box合作，把韓國恐怖片《瘋人院逐個捉》改編拍成荷李活版，如今又計劃把《紙房子》帶返韓國，可謂動作多多。

假如《紙房子》開拍有期，究竟由誰飾演教授和劫匪？或許透過BH娛樂旗下的藝人名單，可以猜出大概。自從拍罷tvN劇集《陽光先生》後，李秉憲久未有新作，有網民認為由他扮演智勇兩全的教授，可謂最佳人選；《法妻當自強》劉智泰亦是有力候補。

至於其他銀行大盜，《The King：永遠的君主》金高恩、《大力女子都奉順》朴寶英，或者《W兩個世界》韓孝珠都有條件演繹性格火爆的東京；至於她的男友里約，應該由《太陽的後裔》晉久抑或《嫉妒的化身》朴成勳演來較為適合？

文化輸出不忘「入口」

近年「韓流」席捲全球，《上流寄生族》橫掃奧斯卡最佳電影等4項大獎，氣得美國總統特朗普呱呱大叫：「我們跟韓國的貿易問題已夠多了，還要頒個金像獎給他們？」日本Oricon剛宣布今年上半年最高銷量專輯，正是韓國男團防彈少年團（BTS）的新碟《Map of the Soul：7》，成為自1984年米高積遜（Michael Jackson）發行經典《Thriller》後，再有外國歌手達此標竿。

韓國政府刻意透過歌影視作為文化輸出的手段，近年漸見成效，難得業界注重「出口」之餘，亦沒忽視「入口」的重要性，懂得兼收並蓄，才是娛樂工業發展成熟和進步的表現。