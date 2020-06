1917年生於倫敦的Vera Lynn,從小已顯露音樂才華,7歲開始登台,11歲輟學並成為全職歌手,1939年她獲英國軍人選為最喜愛的女歌手,從此贏得「軍中情人」美譽。在第二次世界大戰期間,她遠赴埃及及印度等地表演勞軍,名曲包括《We'll Meet Again》、《I'll Be Seeing You》及《The White Cliffs Of Dover》等。

今年4月,英女王在新冠肺炎疫情下發表全國講話,便曾引用Vera Lynn的歌詞來鼓勵國民:「我們將會再見朋友,我們將會再見家人,我們將會再見。」而在上月慶祝歐戰勝利紀念日後,唱片公司重新發行Vera Lynn的精選專輯,並打入英國大碟榜第30名,刷新當地最年長歌手上榜的紀錄。有關她的公眾追思會詳情,遺屬表示稍後公布。