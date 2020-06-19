【開箱】放寬限聚令無助復「騷」 韓團Apink隨時準備襲港

檢疫令阻海外藝人入境

限聚令放寬後，演唱會有望重啓，但對於在港舉行外國藝人表演活動的主辦單位來說，似乎仍未有足夠條件讓他們開騷，關鍵條件是非本地居民仍然不准入境，以及抵港人士14天家居檢疫等措施，都令業界復工無望。

本報最近訪問在港主辦日本藝人演唱會多年的主辦單位，發言人表示政府雖然放寬限聚令，但未解除外國人禁止入境及檢疫令等措施，導致日本藝人及工作人員根本無法來港。就算入境了，藝人亦不可能在港隔離14天才開騷。他又指出，邀請日本藝人來港表演，製作成本甚高，平均有7成入座率才能達至收支平衡，以目前政府只准一半入座人數計算，根本無法回本。

業界望政府減稅減租

該主辦商透露，自疫情爆發至今，他們已經取消5、6個日本歌手演唱會，例如本月21日在麥花臣場館舉行的女子樂隊Scandal演出，早已安排退票。發言人又表示，過往幾乎每星期都有活動，如今已半年沒開工，幸好場館租金可以保留，唯有待疫情過去，重新安排演出，「我們正籌備某日本歌手11月來港開騷，但要視乎疫情，或許要等到明年」。事實上，日本藝能界的活動也是剛剛重啓，工作檔期緊湊，抽空來港也非易事。

另一方面，曾經在港主辦多個韓流演唱會，包括防彈少年團、Wanna One及MAMA音樂頒獎禮的Rolemodel娛樂發言人表示，希望可以在今年底重開大型個唱，「觀眾、藝人和工作人員的健康最為重要，希望在安全情况下復工。由於演唱會籌備需時，今年下半年能否舉行也說不定，目前有望最快來港開騷的是韓國女團Apink，她們原定3月來港，但因疫情延期，正考慮何時再辦」。

發言人又表示，在疫情下經營困難，希望政府支援業界，尤其是康文署及機管局，期望可減低稅項及寬減場地租金。

九成受訪者支持開騷

國際大型演唱會主辦商Live Nation香港分公司回覆本報查詢時，雖未有正面回應何時在港再開騷，但他們有信心重啓活動後，能得到樂迷支持，早前他們進行問卷調查，九成受訪者表示好想入場睇騷，親身感受歌手在舞台上的魅力。

香港演唱會搞手在政府欠缺支援下，仍積極設法自救。據悉有主辦商考慮仿效韓國業界，舉辦網上收費演唱會，或者藝人跟粉絲視像通話等，藉此增加收入來源，又指一向重視網絡肖像權的日本藝人，經過今次疫情後，對參與網上活動的態度漸趨積極，此舉有利於香港主辦商在籌劃活動時，有更多發展空間。