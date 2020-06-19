早估到「湯馬戀」 黃翠如爆唐詩詠多人追

記者：陳釗

攝影：劉永銳

林文龍表示跟後生一輩開工是好事，可自我增值及與時並進，他說：「現在我在家中傳文件也是叫10歲女兒代勞，好似做了我的『秘書』。」林文龍又稱太太郭可盈與女兒都是他的忠實觀眾，所以母女對收視有貢獻。

翠如叫唐詩詠慢慢揀

黃翠如透露郭可盈有傳短訊鼓勵她，很感謝對方。至於老公蕭正楠就算開工也有追看，而最想不到是公司同事都話受劇情感動而主動攬她。翠如開心說：「有些人說看到哭，叫我努力。雖依然有人鬧，但也有人因此對我改觀。」談到馬國明與湯洛雯（靚湯）公開拍拖？黃翠如笑言早已估到，因馬國明經常去找蕭正楠，但視線則投向湯洛雯，只是她兩公婆選擇不講，「絕對恭喜和祝福，男神配女神，完美呀」。問到好姊妹唐詩詠是否嬲？翠如稱絕對無，還開心終可「甩身」，她說：「其實唐詩詠很多人追，我叫她慢慢揀，揀到喜歡的才一起。大家不用再幻想她的情緒。」

黃嘉樂習慣被隱瞞

「鐵馬家族」成員黃嘉樂稱看新聞才知二哥馬國明和靚湯的戀情。「鐵馬家族」都被蒙在鼓裏？嘉樂笑說：「都習慣了，他向來不喜歡講感情事，我們的群組也不會問這些。初時恭喜他都無覆，隔了數小時才覆，可能林子善扭完計。」嘉樂稱雖與靚湯不熟，但印象不錯又靚女，相信適當時候，馬國明會帶靚湯出來跟大家聚會。至於大哥鄭嘉穎再做老竇，會送什麼顏色的BB衫？他避談道：「BB出世先啦！」問他跟女友何時好事近？嘉樂稱先努力工作，因結婚的花費很大。