獨唱《留住我吧》 兒子讚好聽 雷有輝︰最佳父親節禮物

自1月爆發疫情，令不少演唱會取消或延期，Patrick認為大家已「餓」了演唱會和集體活動多時，加上政府逐步放寬限聚人數，形容是好消息。就如近日天空出現雙彩虹，感覺是他8月個唱和12月太極演唱會前的好兆頭。提到今次演唱會為何選址西九？Patrick認為是新嘗試，有助與樂迷近距離接觸，也是該處首次辦流行音樂會。他到時會特別重唱舊歌，「已重新錄好獨唱版《留住我吧》，錄音時一take過，稍後派台和在演唱會演繹，讓2000年後出世的人認識，借此歌再戰樂壇」。Patrick的19歲兒子向來甚少聽父親唱太極的歌，當他看完父親的MV即大讚好聽，Patrick認為是最佳父親節禮物。

記者︰林蘊兒