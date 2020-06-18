28歲韓團成員Yohan猝逝 家屬拒透露死因 歌迷誓完成遺願

Yohan原名金正煥，生於蔚山廣域市，2017年1月以男團「一級秘密」（Top Secret）成員身分出道。除了Yohan之外，還有K、容賢、佑寧、政勳、AIN及庚河合共7名成員。翌年組合改名TST，推出《Love Story》及《Paradise》等單曲，可惜市場反應一般，未能登上一線地位。

上月31日最後一次發帖文

Yohan生前經常透過社交媒體跟粉絲互動，上月31日最後一次發帖文，表示很想去旅行，結果成了遺言。他的死訊曝光後，粉絲紛紛留言悼念。不過，究竟Yohan是自殺還是病逝？事務所拒絕向外公布，解釋此舉是根據遺屬的意願，而非刻意隱瞞，期望粉絲體諒，並不要作出無謂的猜測。

據韓媒報道，Yohan生前曾向粉絲表示，希望《Paradise》能夠讓更多人喜歡，如今他已離世，於是有人舊事重提，並發起在串流音樂平台點播此曲，藉此達成Yohan的遺願。據報粉絲反應熱烈，更成為網絡熱話。

事實上，TST出道至今，星途並不平坦，2018年6月成員庚河捲入性騷擾官司，結果罪成獲判緩刑，他為免影響其他隊友，跟事務所商議後，決定宣布退團，TST從此以6人陣容繼續活動。如今Yohan猝逝，組合如何自處？變成5人男團抑或索性解散？無論結果怎樣，都令粉絲心碎。