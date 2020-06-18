連詩雅避談緋聞男友陳家樂牀戲

【明報專訊】連詩雅（Shiga）和何雁詩前晚擔任無綫節目《流行經典50年》嘉賓。Shiga表示她首套主演劇集《那些我愛過的人》出街後，收到很多前輩、幕後及導演鼓勵的信息，她每晚都會追看及檢討，看自己的小毛病：「我比較怕醜，很怕跟人有眼神接觸，望住對手會緊張，所以講對白時視線會向下，頭幾集很明顯，之後會有改善。」是否不敢直望緋聞男友陳家樂？Shiga自言任何人都一樣，不敢望太久；她稱前一晚與黃翠如換肝的姊妹戲，連老闆何哲圖都打來讚她做得很自然，對她而言如一支強心針。陳家樂日前稱未有時間追看《那》劇，Shiga表示：「若朋友有時間都會叫他們看，但無時間都明白的，都市人都在忙工作。」陳家樂有新片《死因無可疑》上映會否捧場？她自言已很久沒進戲院，屋企又有老人家，還是待疫情過後再去。陳家樂和湯怡戲中有激烈牀戲？Shiga續避談：「沒留意。（會否介意？）唔識答。但我看自己的牀戲都會尷尬。」