【開箱】《誓血五人組》 戰爭的傷痕 黑人的命也是命

老兵重返越南

《誓血五人組》講述Paul、Otis、Eddie和Melvin等黑人老兵重返越南，此行任務是要找回當年不幸魂斷他鄉的隊長Norman屍體，另外還要尋回埋藏當地多年的一批黃金。他們聘請了一名越南人Vinh做嚮導；出發前Otis再見在當地的舊情人Tien，原來後者當年為他誕下一女，如今已長大成人；Tien又介紹他認識法國人Desroche，說有興趣買下他們的黃金。Paul的兒子David尾隨父親到來，其間認識了掃除地雷的組織成員Hedy。當他們出發往偏遠地區搜索Norman遺體和黃金時，Paul自揭有創傷後壓力症候群，經常會看到Norman的鬼魂，並為對方的死而自責，其實David正是擔心父親狀况因此前來。當找到黃金和Norman骸骨後，衆人開始爭論David是否應該分一份，此時Eddie誤踏地雷喪生；沒多久越南賊匪黃雀在後，要劫走他們的黃金。

最初由奧利華史東執導

據悉《誓血五人組》的劇本於2013年寫成，當時名叫《The Last Tour》（最後之旅），原定由擅拍越戰的《殺戮戰場》奧利華史東（Oliver Stone）執導，但他2016年時宣布退出，隨後由史派克李接手。後者拍罷《臥底天王》，隨即着手籌備《誓》片劇本，並把角色改為非裔美國人。去年1月宣布開拍時，《冰天血地8惡人》森姆積遜（Samuel Jackson）、《復仇者聯盟》當哲度（Don Cheadle）傳聞會參與演出，如今片中較著名的演員換成《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）飾演的Norman，《這個殺手不太冷》尚連奴（Jean Reno）扮演法國人Desroche，Hedy一角則落在《聲光伴我飛》法國女星美蘭妮緹雅利（Melanie Thierry）身上。最終去年3月開鏡，在胡志明市、曼谷及清邁等地取景；雖然跟《愛爾蘭人》一樣，講述主角今昔，此片卻沒有利用電腦特技讓演員「回春」，這群年屆耳順的男星純靠演技呈現青春一面。其中最突出的，首推扮演Paul的《總有驕陽》男星戴萊連度（Delroy Lindo）。

混合真實片段

此片在爛番茄影評網站評分很高，達九成的影評都給予正面評價，尤其讚頌戴萊連度的演出，認為他有足夠實力可競逐來年的奧斯卡最佳男主角殊榮。Paul這角色深受戰爭摧殘，年輕時打越戰後，一直沒從陰影走出來；他跟昔日戰友重返越南，自言是特朗普的支持者，戴着MAGA（讓美國再次偉大）的帽子，Otis表示難以置信自己的朋友會投票給特朗普，Paul卻認同後者政見，說是新移民讓黑人失去工作機會。導演史派克李是著名反對特朗普人士，他利用Paul這角色闡明，每天面對不公義，積聚滿腔怨憤，可以引導人朝錯誤的方向走去。

史派克李的作品經常混合戲劇與社會評論，《誓血五人組》也不例外，在章節之間不時混入真實片段和影像，電影開首已是一系列黑人領袖的鏡頭，馬丁路德金喪禮等重要歷史適時穿梭全片，包括美軍的戰時暴行，例如美萊村屠殺也不迴避。片中說，黑人參與南北戰爭、二戰、越戰的數目有增無減，其中一名老兵的遺願是把黃金換來的金錢捐給Black Lives Matters（黑人的命也是命）組織；現實中他們為爭取種族公義之戰，也從沒止息。