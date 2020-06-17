《屍殺半島》預告片現港式茶餐廳霓虹燈 姜棟元打喪屍不敢呻苦

剛入圍第73屆康城影展的《屍殺半島》，昨日在韓國舉行網上記者會，姜棟元表示，對於新片入圍康城感到榮幸，但又說上集空前成功，令他感到很大壓力；李貞賢亦有同感，原本計劃到康城宣傳新片，但因疫情影響而無法成行，雖然感到可惜，但仍覺得光榮。

李貞賢翻看《屍殺列車》5次

新片講述《屍殺列車》發生4年後，喪屍病毒已在韓國各地爆發，生還者登上最後一艘難民船，幸得香港收容，姜棟元飾演退伍軍人以「半島難民」身分在港生活，但他受不住金錢誘惑，回國參與秘密行動，發現一班未受屍毒感染的人民掙扎求存，他跟拍檔李貞賢決定帶領倖存者殺出半島。

李貞賢表示接拍《屍殺半島》以前，至少翻看5次《屍殺列車》，因此得悉導演延尚昊邀請她演出續集，可謂又驚又喜；相反地，姜棟元坦言並非喪屍片的粉絲，反而喜歡靈異或科幻題材，直至拍罷《屍殺半島》，深深體會扮演喪屍的演員有多辛苦，「我在戲中打喪屍，讓我吃盡苦頭，其實扮演喪屍的演員比我更辛苦，所以就不再埋怨了」。

姜棟元笑言，戲中殺得最多喪屍的不是他，而是在《阿爾罕布拉宮的回憶》扮演朴信惠妹妹的14歲童星李蕊，她在《屍殺半島》搖身一變成為「美少女戰士」，帶領姜棟元等人對付喪屍，導演延尚昊對她的表現讚不絕口：「當我構思劇本時，考慮一個外表瘦削的女孩子，如何對抗體型龐大的喪屍，李蕊完美演繹我的設定。如果馬東石是《屍殺列車》最強戰士的話，李蕊便是《屍殺半島》的女版馬東石。」

《屍殺列車》7•1重映

在記者會上，片商公開《屍殺半島》最新預告片，以港式霓虹燈招牌揭開序幕，姜棟元與好友聚集在茶餐廳內，接受地下組織委託，返回韓國竊取一筆巨額美元，港迷看罷定必有親切感。當姜棟元等人重返韓國後，隨即受到群屍偷襲，幸得李貞賢及李蕊等倖存者營救，隨即展開連場人屍大戰，無論肉搏抑或飛車場面都動感十足，令人期待。

提起《屍殺列車》，為了讓觀眾溫故知新，7月1日起將在指定戲院重映，分為普通2D版及4DX特別版，並加插從未曝光的絕密片段，當中暗藏《屍殺半島》部分劇情線索，可算是等待續集上映前的最佳熱身活動。