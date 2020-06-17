許安志復工 舊愛戀好姊妹 黃心穎認借文抒發：有的人輕如鴻毛

娛樂組

黃心穎收到胞姊傳給她的一篇鼓勵文章，是作家李專的作品，她說因為太多人問候她是否ok，她說：「Thank you and don't worry,life only gets better.（謝謝，不要擔心，生活只會變得更好）」

李專的文中提到「人生裏必然出現一些很難解決的逆境，不要埋怨與避開它，因為這既是你的苦難，同時亦是你很好的過濾器。」「有的人你以為患難中會見到真情，但其實人家只有能力陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望；有的人和事，你本以為很重要，非要不可，但到了這些重要關頭，原來只是輕如鴻毛」。最後提到有的極限以為自己不可能達到，但經過劫難，才體會到只有當下的極限，沒有人生的極限。

準備隨時重新出發

當馬國明與好姊妹湯洛雯公開戀情；許志安正式復工，黃心穎引用的文章難免令人覺得有弦外之音。昨日黃心穎回覆《明報》，是否對近日的事有感觸？她笑說：「因為實在太多人問我有無事。咁啱呢篇文章好似capture晒我啲感受，所以一次過跟大家分享。」

舊愛馬國明與許志安也重新出發，問她準備好了沒有？她說：「一直都在準備中。（何時出發？）有update再同大家分享喇。」黃心穎表現正面，說會向前望。

由於黃心穎轉發有關文章，作者李專昨日也在IG回應，說文章是有感而發，一百種人可能有一百種解法，無論如何能減輕大家心中的糾結就好了。他又說：「關於對事情的看法，由於我對某些當事人略有交情，所以出於尊重和道義，在此避談了，不好意思。」