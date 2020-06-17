吳若希再懷孕日嘔12小時

她否認刻意追仔，家人對BB性別亦沒特別要求，她笑謂：「又不是有幾百億身家。」已湊成「好」字會否「封肚」？她說若家庭環境許可，希望生多個，但明白養育小孩要花很多資金和心力，所以除非身家暴漲或移民，不然不會生第三個。她說：「老公喜歡仔，因為可陪他踢波。（老公貼身照顧？）是，懷孕後，我發覺自己蠢咗，反應又慢咗，但好處是可以不停點老公工作，難得有一段時間可以勞役他；他好搞笑，得知我懷孕，不是第一時間向父母報喜，而是打電話給上次照顧我的陪月，因為陪月照顧得我很好，小朋友又很快戒夜奶和不多喊。」

3歲女兒Giselle知道快將有個弟弟，有什麼反應？吳若希說：「她還是想要個妹妹，不過，我一直灌輸她要喜歡BB，所以她知道將會有個BB都很開心，但說不會和弟弟分享衣服和玩具。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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