【開箱】《人父心事》紀錄家庭主「父」新時代

5個尋常父親的故事

在父系社會裏，子女對母親節的重視程度，卻往往比父親節為高，紀錄片《人父心事》正是為天下爸爸發聲，加上「男主外、女主內」觀念早已過時，父親扮演的角色，不再限於賺錢養家，他們為孩子付出的時間與愛心，亦不會比母親少。

在這齣81分鐘長的紀錄片，收錄5個來自美國、巴西及日本等地的尋常父親，與孩子的真實生活，部分片段更是由受訪者提供，見證智能手機拍製紀錄片的普及性。

片中5名父親的背景各有不同，其中一個來自美國的黑人家庭，父親在家照顧3名頑皮兒子，母親則出外工作，父親坦言最初應付不來，慢慢開始掌握與孩子的溝通方式，坦言感到人生正在改變。

另一個案是兒子自出娘胎已生病，經常出入醫院，父親決定辭掉工作，專心在家照顧兒子達3年，現時兒子康復，父親居功至偉。鏡頭前聊起病兒，不禁流下男兒淚。

還有一對日本父子，老父患有情緒病，不適合工作及面對人群，所以他選擇當個「家庭煮父」。由於日本傳統社會對於「家政夫」的接受程度不高，老父為了打破常規，刻意把頭髮染金，以示放棄當上班族的決心。

至於壓軸登場的是一對男同性戀者，收養3名子女的故事，兩名「爸爸」表示，不會刻意分配「父母」角色，仍能給予孩子溫暖的家庭，對此感到自豪。

碌盡荷李活人情卡

拜絲侯活為拍攝紀錄片，可謂碌盡人情卡，請來多名已為人父的荷李活明星及名嘴現身說法，包括《弊傢伙，搞大咗》導演祖艾柏圖（Judd Apatow）、《失蹤罪》尼爾夏里斯（Neil Patrick Harris）、《醉爆伴郎團》鄭肯（Ken Jeong）、《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith），以及清談節目主持占美科倫（Jimmy Fallon）、康倫奧拜恩（Conan O'Brien）等，分享父子相處感受。

康倫奧拜恩對於自己忙於工作而忽視家人感到內疚，「妻子產後不足24小時，我便外出工作」；育有3名子女的韋史密夫，否認自己是「虎爸」，卻深信在子女心目中，他或許是某種動物。韋哥又表示子女踏入青春期，希望雙方設下「安全圈」，可以在圈內暢所欲言，不會受到任何懲罰，藉此了解子女們的想法。

拜絲侯活日前透過視像會議接受本報訪問，透露花了兩年時間製作本片，希望把新世代父親的面貌紀錄下來。她又表示，最初構思把紀錄片喜劇化，所以邀請多名荷李活笑匠現身，感謝他們每人花兩小時站在鏡頭前講感受。為了遷就紀錄片的長度，難以加插太多明星，認為目前的人選恰到好處。

拒拍侯活家庭真人騷

紀錄片另一賣點是拜絲侯活父親、《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard）及祖父蘭斯侯活（Rance Howard）亦有參與演出。拜絲指邀請父親拍攝時，他曾猶豫及怕醜，「因為我太愛爸爸了，深受他的影響，終於成功說服他」。

拜絲又指胞弟Reed Howard出場，並不在計劃之內，而是製作途中，希望有位新手爸爸出現，剛好Reed妻子懷孕，於是順理成章。被問到為何拜絲的丈夫不出鏡，她笑言的確曾與對方討論，但不想把紀錄片變成「侯活家庭真人騷」，結果打消念頭。