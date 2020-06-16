《來自星星的PK》男星蘇特自縊亡 終年34歲 印度總理悼念

生於印度比哈爾邦的蘇特，2008年開始拍劇，2013年進軍寶萊塢，演出首部電影《斷線人生》後，憑藉俊俏外型，從此片約不斷，代表作包括《來自星星的傻瓜》，戲中扮演女主角艾魯絲卡莎瑪（Anushka Sharma）的男朋友，並跟阿米爾汗飾演外星人發展一段三角戀情。遺作則是《極速大盜》，目前仍在串流平台Netflix播放。

最後IG留言悲觀

蘇特臨終之前，本月初曾透過社交媒體Instagram（IG）上載他跟母親的合照，並留下語帶悲觀的帖文：「淚水把模糊的過去蒸發掉，永無止境的夢，刻畫出的微笑，一瞬而逝的生命，在兩者之間交涉。」這亦是蘇特最後一次更新IG，有網民猜測當時他已有尋死的打算。

蘇特死訊昨日曝光後，大批網民在這條帖文下留言悼念，曾跟他合演《來自星星的傻瓜》的艾魯絲卡莎瑪，則表示震驚和傷心：「我們竟然對你的煩惱視若無睹。」前年跟美國男歌手Nick Jonas結婚的印度女星彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra），於社交媒體上載她跟蘇特合照並說：「你一定承受了很多痛苦，希望你從此獲得平靜。」

就連印度總理莫迪亦撰文悼念他：「一名年輕有為的演員離開我們了，他在影視界有傑出表現，並影響很多後來者，我為他的逝世感到震驚。」

寶萊塢掀自殺潮

事實上，印度演藝界最近發生多宗自殺事件，惹起社會關注藝人的精神健康問題，除了蘇特和前經理人外，電視劇男星Manmeet Grewal上月疑因財困，同樣在孟買家中上吊，終年32歲；另一女星Preksha Mehta亦受抑鬱症困擾，留下遺書後便於家中自縊，終年25歲。